IK Sirius har tappat flera tongivande spelare inför säsongen. Trots det är tränare Christer Mattiasson nöjd med truppen.

– Den är jättebra och det är dit vi vill komma, säger han i UNT:s podcast Are You Sirius?

Stjärnorna Wessam Abou Ali och Tashreeq Matthews har sålts till utländska klubbar efter sina succésäsonger i IK Sirius. Däremot har man plockat in spelare som Leo Walta, Noel Milleskog, David Celic, Yousef Salech och Michael Martin.

Christer Mattiasson, huvudtränare i Sirius är nöjd med truppen, trots tunga tapp.

– Jag tycker den är bra, den är jättebra och det är dit vi vill komma. Ett att få konkurrens på träningarna om vilka som ska få starta och två under matcherna inte vara rädd att kasta in våra spelare för vi ska kunna lita på våra spelare att de ska göra det bästa. Det tycker jag att vi har just nu. Det är en jätteintressant trupp och nu gäller det bara att få den att flyga så tidigt som möjligt, säger han i UNT:s podcast Are You Sirius?

Bland annat råder det en konkurrenssituation på målvaktsposten.

– Det är en konkurrens och det fick vi se mot Norrköping. Efter två nollar (av Jakob Tånnander) så fick David Mitov Nilsson ställa sig i mål och Jakob fick sitta på sidan och nästa match spela mot Kalmar. Jag kommer inte säga vem som är etta, säger Mattiasson.

Det utgör dock inget problem att Mitovs Nilssons kontrakt löper ut till sommaren.

– Vi kan vända på det. Vi hade en kapten förra året som jag valde i Marcus Mathisen som vi visste förmodligen skulle lämna. Jag gjorde ändå honom till kapten och det är samma sak här. Det kan ju vara att vi vill ha den här konkurrenssituationen och sedan vilka diskussioner som förs mellan föreningen och David får du fråga Jonathan (Ederström) om, säger Mattiasson till UNT.

