Bekräftar - återinsatt som Örgrytes lagkapten

ANNONS

Daniel Paulson fråntogs lagkaptensbindel mitt under brinnande säsong ifjol.

Under cupspelet har han återigen fått ansvaret att bära bindeln och så ser det nu ut att förbli.

– Ja, det är det som är sagt, säger han till FotbollDirekt.se.

Mr. Örgryte, Daniel Paulson, hade varit lagkapten för Öis i fem och ett halvt år innan han blev av med bindeln i mitten av förra säsongen.



Dåvarande huvudtränaren Jeffrey Aubynn valde istället att ge ansvaret till Marcus Haglind-Sangé.



“Ja, det är väl klart att det är en besvikelse för mig, men det är inte där mina tankar har varit främst, mina tankar har varit på att vi ska vända vårt läge i tabellen”, sa Paulson till GP efter en match mot Helsingborgs IF förra sommaren.





Dagens fråga presenteras av bet365

Under vintern har både Haglind-Sangré och Aubynn dock lämnat Örgryte IS och under cupspelet har bindeln varit tillbaka hos Paulson.Örgryte har inte kommunicerat något i kaptensfrågan, men bindeln verkar vara tillbaka hos Paulson för att stanna.– Ja, det är det som är sagt, säger Daniel Paulson till FotbollDirekt under Superettans upptaktsträff.– Det känns bra, säger han och fortsätter:– Jag tycker inte att jag förändras speciellt mycket med den utan det är samma roll för mig i laget, så jag trivs bra med det.För Örgryte och nygamle kapten Paulson väntar derby i premiären då man gästas av fjolårets succélag Utsiktens BK.