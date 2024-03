ANNONS

Mjällby AIF lånar ut talangerna Hugo Fagerberg och Johan Persson Åhstedt.

Detta meddelar klubben denna onsdag.

För Fagerberg väntar spel i Nosaby IF under kommande säsong och för burväktaren Persson Åhstedt blir det spel i Hässleholms IF.

– Det är två spelare som kontinuerligt har tränat med vår seniortrupp och därmed fått en stor erfarenhet och tagit utvecklande steg som fotbollsspelare. Men det är också två spelare som befinner sig i en ålder där de är i behov av kontinuerlig speltid. Ett samarbete med både Nosaby IF och Hässleholms IF är positivt både för spelarna men även för klubbarnas framtida samarbete, säger sportchef Hasse Larsson via klubbens hemsida.

