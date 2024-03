ANNONS

Jimmy Thelin har på nytt gjorts aktuell för skotska Aberdeen.

Nu kommer dock uppgifter om att den anrika klubben tvingas ge upp jakten på svensken.

Jimmy Thelin har sedan i höstas ryktats till flera andra klubbar, men tidigare i år så valde han trots allt att förlänga med IF Elfsborg.

Trots det nya kontraktet så kom det nyligen uppgifter om att Aberdeen är intresserade av honom, men nu ser den anrika klubben ut att tvingas backa.

The Scottish Sun uppger nämligen nu att klubbens chanser att ta in Thelin har minskat då han uppges vilja vara kvar i IF Elfsborg.

Den skotska klubben uppges istället titta på andra alternativ.

