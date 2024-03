Succé för Pittas - målskytt för Cypern

ANNONS

AIK:s Ioannis Pittas fortsätter ösa in mål.

Den här gången för sitt Cypern.

Mot Lettland spräckte Pittas nollan för sitt landslag.





Ioannis Pittas har öst in mål sedan ankomsten till AIK sommaren 2023.För sitt landslag, Cypern, verkar målformen hålla i sig.Pittas gav nämligen sitt Cypern ledningen i en vänskapslandskamp mot Lettland. Strikern höll sitt framme i den 34:e matchminuten och kunde raka in bollen i nät.27-årige Pittas har under försäsongen stått för två mål för AIK i svenska cupen. Pittas slog även in sin straff i straff-dramat mot Djurgården där blåränderna till sist kunde gå vidare.

Målet var Pittas femte på 38 landskamper för Cypern.