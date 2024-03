Norrköping vann i genrepet – Prica segerorganisatör

ANNONS

Under lördagen spelade IFK Norrköping mot Gefle IF.

Då vann Peking genrepet inför Allsvenska starten.

IFK Norrköping träningsspelade mot Gefle IF i genrepet inför seriestarten till helgen.

Gefle tog ledningen efter 38 minuter efter en frispark som styrdes i mål.

Tidigt i den andra halvleken kunde Peking kvittera matchen genom nyförvärvet Max Watson – efter framspelning från Tim Prica. Dryga tio minuter senare borrade Prica, som nyligen anslutit till klubben, borra in en frispark.

Gefle kvitterade återigen, men IFK Norrköping kunde till sist vinna matchen med 5–2 – efter ytterligare mål av Tim Prica, Vito Hammershøy-Mistrati och Daniel Eid.

IFK Norrköping inleder Allsvenskan borta mot Malmö FF nästa lördag. Gefle IF går in i Superettan mot Helsingborgs IF nästa måndag.

Startelvor:

IFK Norrköping

Jansson – Eid, Watson, Eriksson, Baggesen, Ssewankambo, Salihovic, Björk, Hammershøy-Mistrati, Shabani, Prica.

TV: