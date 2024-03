ANNONS

Östers IF ser över två nya spelare under klubbens träningsläger på Öland. Något som tränare Martin Foyston bekräftar.

– En bra möjlighet att titta närmare på dem, säger han till Smålandsposten.

Östers IF har plockat in nyförvärv som Raymond Adjei, Alibek Aliev, David Seger och Robin Wallinder har hämtats in för att förstärka truppen inför kommande säsong i superettan.

Nu bekräftar tränare Martin Foyston att fler spelare kan vara på väg in.

– Musa och Doumbia, en mittback och ytter. En bra möjlighet för oss att titta närmare på dem men de är inte aktuella för en övergång här och nu och kommer inte heller vara med mot Kalmar FF, säger Foyston för Smålandsposten.

Dessutom berättar Foyston om hur han ser på sin roll.

– Jag vill aldrig vara en ledare som skrämmer upp mina spelare. För mig är det viktigt att en spelare kan vara öppen och ärlig, och känna att tränaren är pålitlig. De ska kunna känna att jag är prestigelös i sättet jag agerar och kommunicerar med mina spelare, säger Foyston.

Foystons kontrakt med Öster sträcker sig över 2025. Det finns även en option om att förlänga avtalet med ytterligare ett år.

