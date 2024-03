ANNONS

STOCKHOLM. Alexander Isak har missat stora delar av säsongen med engelska Newcastle.

Svenske stjärnanfallaren har dragits med ljumskskador som hållit honom borta från spel.

– Det är inte optimalt, säger han efter landslagets träning.

Svenske Alexander Isak, 24, har en tuff säsong i Premier League-laget Newcastle United bakom sig. Anfallaren har dragits med en återkommande skadeproblematik som har hållit honom borta från spel. 24-åringen har totalt gjort 20 av 28 ligaframträdanden för klubben denna säsong.

Efter det svenska herrlandslagets träning inför träningsmatchen mot Albanien talar Isak ut om de återkommande skadorna.

– Det har varit jobbigt faktiskt, just för att det är svårt att komma in i sitt ”flow”. Eller när man precis har kommit in i det så har man fått ett bakslag på skadan, säger han och fortsätter:

– Det är nästan lite skönare att veta att man är borta en längre tid, än de här småhacken. Du vet, man kör sin rehab och sen så skadar man sig igen. Det har varit lite jobbigt.

Nu är anfallaren tillbaka i spel och har startat fem raka matcher för Premier League-laget. I träningslandskampen mot Portugal i torsdags gjorde han 90 minuter på plan.

– Nu är jag frisk och känner mig bra. Förhoppningsvis kan jag hålla mig frisk också, säger han.

Vad är det för typ av skada?

– Jag har haft problem med min ljumske. Det har varit återkommande.

Alexander Isak pekar på att Newcastles spelartillgänglighet under säsongen har försvårat för honom. Han menar att han har tvingats tillbaka till spel, även om skadan inte riktigt är läkt. Detta har lett till bakslag.

– Situationen i laget (Newcastle) har inte hjälpt heller, med tillgänglighet för spelare och så. Många gånger har jag kommit tillbaka från en skada och behövt spela tre matcher på en vecka. Det är inte optimalt. Samtidigt har vi haft viktiga matcher och en viktig säsong, säger han.

Isak har gjort 12 ligamål på 20 framträdanden för Newcastle. Klubben placerar sig på en tiondeplats efter 28 omgångar.

