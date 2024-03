Hodzic bekräftar FD:s uppgifter: "Har diskuterat"

ANNONS

Tidigare under onsdagen kunde FD avslöja att Kadir Hodzic och BK Häcken kan gå skilda vägar inom kort.

Uppgifter som 29-åringen nu själv bekräftar.

– Jag och Häcken har diskuterat att gå skilda vägar, säger Hodzic till Fotbollskanalen.

Tidigare under onsdagen kunde FotbollDirekt avslöja att Kadir Hodzic och BK Häcken kan gå skilda vägar på deadline day som är i dag. Vänsterbacken har fått begränsat med speltid under sina två säsonger på Hisingen och nu vill parterna hitta en lösning, enligt uppgifter till FD.

Nu bekräftar Hodzic själv uppgifterna.

– Det finns alltid lite sanning när det skrivs saker. Vi får se vad som händer de sista timmarna. Men det är klart att jag och Häcken har diskuterat om att gå skilda vägar. Jag ser det som en positiv sak, att jag kan bli fri spelare och sajna för en annan klubb efter fönstret stänger, säger Hodzic till Fotbollskanalen.

Enligt vad FD erfar finns inget konkret på bordet från någon annan klubb just nu. 29-åringen berättar dock att klubbar tidigare har kollat av läget.

– Det har varit allsvenska lag och sedan har det varit lite utomlands. Men jag har ingenting konkret nu. Jag har aldrig varit i den här situationen, så på ett sätt är det också spännande.

Kadir Hodzic berättar om den tuffa sejouren i BK Häcken, där han just nu bara står noterad för 13 allsvenska matcher i den gulsvarta tröjan. Inte heller i årets cupspel har det blivit någon speltid för vänsterbacken.

– Det har varit otroligt jobbigt. Under min första period med den gamla tränaren (Per-Mathias Högmo) så var det ett klart och tydligt mål om att sälja Lund (Kristoffer, reds. anm, nu i Palermo). Men då värvade de in en ny vänsterback. Efter att de värvade in Jacob Barrett Laursen så värvade de in en till innan tränaren ("Paco" Johansen) kom in. Det har varit fram och tillbaka. Det har varit lärorika år i Häcken, även om man hade hoppats på mer speltid.

Kadir Hodzics kontrakt med Häcken sträcker sig över 2024.