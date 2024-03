OFFICELLT: AIK lånar ut Bonde

ANNONS

AIK gör de sista justeringarna i truppen inför 2024.

Vänsterbacken Rasmus Bonde lånas nu ut till Vasalund.

– Lycka till, Rasmus, önskar klubben via sin hemsida.



AIK har varit aktiva under vinterns transferfönster. Ett gäng spelare har hämtats in och nu verkar även de sista spelarna ut vara spikade.





Efter att ha plockat in den norska vänsterbacken Eskil Edh har det varit hård konkurrens om vänsterbackspositionen, där Rasmus Bonde ihop med etablerade Axel Björnström också konkurrerar.Nu meddelar AIK att Bonde lämnar på lån över säsongen 2024. Vasalund är nya adressen för 21-åringen i hopp om att få speltid.– Lycka till Rasmus, önskar AIK via sina officiella kanaler.Rasmus Bonde har tillhört AIK i hela sin karriär. Vänsterbacken har varit utlånad i olika sejourer till klubbar som norska Hödd, Sandviken och Örebro. Det här blir Bondes andra lånesejour i Vasalund.