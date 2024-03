SPECIAL PÅ FD: ”Därför tror jag Gais mår så bra”

ANNONS

FotbollDirekt med Extra Gais inför helgens premiär.

Faktorn som kan bli farlig - och mognaden som skänker stort hopp inför den allsvenska comebacken.

Gais i detalj inför denna start!

Gais är tillbaka i allsvenskan för första gången sedan 2012.

Inför makrillarnas premiärmatch mot IF Brommapojkarna har FotbollDirekt.se varit i kontakt med Superettanpoddens expert Johan Martinsson, som följde Gais på mycket nära håll ifjol.

– Det man såg ifjol är att det är en förening som verkar må väldigt bra, sedan tycker jag även att de hanterar framgångarna på ett moget sätt. De har inte rusat iväg och köpt massa dyra spelare, säger Martinsson och fortsätter:

– De har behållit stommen och de känns väldigt harmoniska tycker jag.

Som Martinsson är inne på så har det inte varit allt för mycket aktivitet på marknaden från Göteborgsklubben under vintern, något som han tror kan vara farligt.

– När man går från ettan till allsvenskan är det lätt och samtidigt klokt till viss del att man vill göra det med gänget som varit med hela vägen.

– Det finns väl något klokt och härligt i det, men däremot så finns ju risken att man underskattar serie betydelserna, allsvenskan är ju ett steg till.

– Det lär väl visa sig, men det finns väl oro i det.

Nu har ju fönstret stängt, men om det hade varit öppet i ett par dagar till, vad hade du velat se Gais göra då?

– Nu gillar ju jag Alexander Ahl Holmström väldigt mycket, men en forward skulle jag absolut velat ha in.

– Jack Cooper-Love har ju bevisat att han kan göra mål i superettan och nu är det ju tredje utlåningen från Elfsborg. Han har ju ännu inte bevisat sig på allsvensk nivå och det är väl därför Elfsborg lånar ut honom.

– Sen har de ju Becirovic också, han har ju inte heller direkt öst in mål och inte heller spelat speciellt mycket de senaste åren. Så för att jag skulle ha känt mig riktigt trygg, om jag vore Gais-supportrar, så hade jag velat ha in forward som bevisat sig på högre nivå.

Ett tungt namn som har försvunnit är Julius Lindberg.

Den offensive mittfältaren har flyttat till lokalkonkurrenten BK Häcken och även om han var borträknad tidigt ifjol, så tror Martinsson att avsaknaden av honom kommer att bli stor.

– Där kan jag tro att man blir lite negativt lurad.

– Det spekulerades ju redan i somras att han var klar för Häcken så kändes det som att man mentalt räknade bort honom, men han var ju ändå kvar hela säsongen och han spelade.

– Det kan också vara en mental fälla, att det var klart tidigt och att man då kände sig beredda på det, men att man inte riktigt förstår vikten av det sett till hur bra han var ifjol, för han var riktigt bra. Så det är ju en annan farhåga man kan ha.

Avslutningsvis, om man kan ha ett bekvämt spelschema i allsvenskan så har kanske Gais ändå det. BP hemma i premiären, Värnamo sedan. Hur viktig är en bra start för att Gais ska kunna rädda allsvenska kontraktet?

– Känslan är ju centralt att alla nykomlingar går på rus de första tio omgångarna och då är jag inte säker på att det är optimalt att ha ett svagare spelschema i början. De lagen kanske man vill ha när det börjar sätta sig.

– Man kanske vill ha Djurgården eller Malmö i början, de större lagen så man kan ta lite skrällpoäng när det är nytt och så, avslutar Martinsson.

TV: