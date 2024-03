ANNONS

Niah Eile och New York Red Bulls gick mot seger.

Då var olyckan framme för mittbacken.

Svensken styrde in bollen i eget nät.



Noah Eile anslöt till MLS-lagt New York Red Bulls i januari. Den svenske försvararen har direkt tagit en ordinarie plats i lagets backlinje.



I nattens match mot Orlando startade U21-landslagsmannen dock på bänken men fick hoppa in i den 68:e matchminuten. Red Bulls ledde då med 1-0.



Slutresultatet skulle dock skrivas till 1-1 sedan just Eile varit olycklig och styrt bollen i eget nät i den 89:e minuten.



Mötet var lite av ett svenskmöte där Robin Jansson spelade 90 minuter för Orlando.



Emil Forsberg, som återvänt till USA och New York efter landslagssamlingen med Blågult medverkade inte för sitt New York Red Bulls. Forsberg, som även är lagets kapten, har enligt rapporter en känning i baksida lår.