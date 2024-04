Trots stängt fönster - ÖFK kan värva anfallare

ANNONS

Östersunds FK jagade en anfallare under fönstrets sista dagar.

Trots att fönstret nu stängt så kan ÖFK vara på väg att visa upp ett nytt namn.

– Allting är inlämnat i tid från vår sida, men det har inte gått igenom än, säger sportchef Stefan Lundin till Östersunds Posten.

Det svenska transferfönstret stängde i slutet av förra veckan.

Inför fönstrets sista dygn var Östersunds FK på jakt efter en ytterligare anfallare, något som klubbens sportchef Stefan Lundin berättade för FotbollDirekt.se.

Något nyförvärv presenterades inte under deadline day, men trots det så kan fortfarande en ny anfallare vara på väg att ansluta.

Östersunds Posten uppger nämligen att ÖFK, med fyra minuter till godo, kom överens med en anfallare.

– Vi kände att den här spelaren skulle kunna ge något till laget. Vi ville inte ta in någon bara för att ta in någon, för läget har trots allt ljusnat nu. Utan vi bestämde att vi skulle ta in någon som vi trodde skulle hjälpa oss och addera något vi kanske inte har så mycket av rent egenskapsmässigt, säger sportchef Stefan Lundin till tidningen.

Alla papper är inskickade och ÖFK väntar nu på Fifas godkännande.

– Allting är inlämnat i tid från vår sida, men det har inte gått igenom än. Det är lite administration kring den delen. Vi får följa det under veckan, förhoppningsvis klarnar det då. Jag vet inte hur snabb Fifa är på att svara så får vi se om det går vägen, men jag tycker ändå att det låter ganska hoppfullt från vårt förbunds sida.

