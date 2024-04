Go Ahead Eagles kvitterade sent - Edvardsen fick hoppa in

ANNONS

Victor Edvardsen inledde på bänken för Go Ahead Eagles ikväll.

Svensken kom in och sedan räddade Go Ahead Eagles poäng.

Victor Edvardsen har startat majoriteten av matcherna i Eredivisie för Go Ahead Eagles den här säsongen, men ikväll när man ställdes mot storklubben Ajax fick förre Dif-stjärnan inleda på bänken.

Från bänken fick han se Ajax ta ledningen i den 24:e minuten genom Anton Gaaei.

21-åringens mål såg länge ut att bli matchens enda, men med bara minuter kvar av tilläggstiden så kvitterade Go Ahead Eagles genom Bas Kuipers.

Edvardsen fick hoppa in med lite drygt 20 minuter kvar.

