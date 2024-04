ANNONS

STOCKHOLM. Abdihakin Ali gjorde ett succéinhopp för AIK mot Brommapojkarna.

Efter en minut på plan hade 22 åringen tryckt in ledningsmålet – men det räckte inte för de svargula.

– Det är jävligt surt, säger en besviken Ali efter matchen.

AIK ställdes mot Brommapojkarna i allsvenskans andra omgång. Gnaget gick ut svagt och BP var snabbast med att spräcka målnollan. De svartgula lyckades dock kvittera, genom Rui Modesto, men såg länge ut att gå mot ett oavgjort resultat. Då byttes Abdihakin Ali, 22, in i den 69:e minuten. Bara en minut senare gjorde han ledningsmålet på ett vackert distansskott.

– Det betyder mycket. Det var skönt att få visa att jag är där och konkurrerar och att jag kan ta den där startplatsen, säger han efter matchen.

Men några tre poäng blev det inte för AIK. På övertid blåste domare Kristoffer Karlsson straff till BP – som kvitterade matchen.

– Det är väldigt, väldigt surt, säger han efter poängtappet.

– Det var skönt att få göra målet, och sedan släpper vi in så sent i matchen. Det är jävligt surt!

Ali var en given startspelare under stora delar av fjolårssäsongen. Under försäsongen och cupspelet har 22-åringen dock haft det tuffare och AIK-tränaren Henning Berg har inte givit honom samma förtroende.

– Jag har varit frustrerad över att jag inte får spela. Jag tycker att jag gör det bra varje gång jag får chansen, på varje träning och i varje match som jag får chansen. Det är bara att jobba på och sedan får Henning (Berg,) välja sin elva, säger han och fortsätter:

– Jag känner att jag är redo att spela från start, precis som förra året. Det är Henning som väljer vilka han tycker är bäst, men jag är redo och jag känner att jag kan bidra mycket.

– Det har varit jobbigt, men det är bara att kämpa på. Jag har varit i den här situationen innan och det är bara att göra det bra varje gång du får chansen. Det tycker jag att jag har gjort.

Vad har Henning sagt?

– Det har varit mycket ingenting, typ, säger han.

– Jag är besviken på att jag inte får spela, det är jag verkligen.

Hur hanterar du frustrationen?

– Använd frustrationen till att prestera. Det kommer inte hjälpa om jag går fram och skriker på honom, eller om vi pratar varje dag om varför jag inte får spela. Jag måste prestera på plan och låta fötterna prata.

Henning Berg kommenterar Alis inhopp:

– Han var bra när han kom in. Att han gör mål är såklart mycket bra och det hjälper oss till en poäng idag. Det var ett mycket bra inhopp.

***

TV: