Sverige åkte på en blytung förlust mot Frankrike i EM-kvalet.

Hur går Blågult vidare och laddar om?

FotbollDirekts utsände under EM-kvalet Lucas Werdelin har svaren.

Sverige har satt sig i ett prekärt läge i kvalgruppen till EM i Schweiz 2025. Detta efter den tunga förlusten mot Frankrike under tisdagen och ett oavgjort resultat borta mot England i omgången dessförinnan.

Än är inget kört men för Blågult väntar nu måstematcher mot Irland i sommar om drömmen om EM fortsatt ska vara vid liv.

FotbollDirekts Lucas Werdelin ger sin syn på var damlandslaget står.

Vem imponerade på dig under matchen?

– Sett med blågula ögon måste jag ändå säga Jennifer Falk. Hon var en bidragande orsak till att man inte behövde sitta med hjärtat i halsgropen i 90 minuter, trots att spelövertaget ofta tillhörde Frankrike. Den alldeles lysande räddningen på Grace Geyoros avslut precis innan målet etsade sig fast på åtminstone min näthinna.

Vem imponerade inte?

– Egentligen alla andra och allt annat. Tyvärr. Hur passningsspelet såg ut under de första 20-25 minuterna var under all kritik – och faktum är att det först var i slutforceringen som Sverige kom till de farliga målchanserna framåt. Det är för många spelare som inte hade skärpan på plats i går och det håller inte när världstrean är på besök. Avslutningen på den första halvleken och slutforceringen är det som går att ta med sig från gårdagen.

Är det kört att nå direktplats nu?

– Större mirakel har skett, men två saker är åtminstone klara. 1. Peter Gerhardsson har ett och annat att snurra på när det kommer till det offensiva spelet. 2. Sex poäng i det kommande dubbelmötet mot Irland är ett måste.

– Ett oavgjort resultat i går hade vridit om den spontana känslan och lägesbilden, men att nu ha Frankrike fem poäng före sig och England tre poäng bort är ett prekärt läge. Det går inte att sticka under stolen med.

Rosa Kafaji bör starta, eller?

– Jag tycker det. Om inte annat för att det händer alldeles för lite kring den offensiva trion som startade i går. Stina Blackstenius hade en otacksam match när Rytting Kaneryd och Fridolina Rolfö inte lyckades skapa oreda på sina kanter. I slutminuterna hände betydligt mer när Rosa Kafaji och Sofia Jakobsson var på plan.

Sex spelare i startelvan igår var 30+. Har Sverige ett för gammalt landslag? Är de yngre spelarna för dåliga?

– En komplex fråga som även varit på tapeten i herrlandslaget under många år. I Frankrikes startelva låg snittåldern på nästan 29 år, så egentligen tror jag att det är ganska naturligt att ha en lite äldre landslagsstomme med mycket rutin.

– Det är också viktigt att särskilja landslagsfotbollen från klubblagen, där hysterin kring att spela in unga spelare är större än någonsin. I landslaget finns inte samma vinning i att stressa fram speltid för talanger, utan det är prestationerna här och nu som spelar roll. Och det är snarare där som Blågults problem ligger just nu.

Vad krävs i det otroligt viktiga dubbelmötet mot Irland?

– Ett samlat och modigt Sverige i uppbyggnadsfasen och en skärpa i passningarna, för när bollen väl är i offensivt straffområde så blir det farligt. Naturligtvis är en helt annan matchbild att vänta mot Irland jämfört med de två första matcherna, men det ska bli intressant att se hur spelarna hanterar den press som man oundvikligt nu har på sina axlar.

Gerhardsson har suttit väldigt länge på posten. Kontraktet löper ut efter EM 2025. Är det här förbundskaptenens sista kval? Vem ser du som potentiell ersättare i framtiden? Har du ett givet namn?

– Det är nog inte orimligt att tro. Dels med tanke på att han fyller 65 år i höst och dels för att resultaten och spelet har kärvat sedan hemmamatchen mot Italien förra hösten. Det kryllar inte av profilstarka namn med erfarenhet av att vara damlagstränare, men Tony Gustavsson är uppskattad nere i Australien och har en lång internationell erfarenhet i ryggsäcken. Kanske kan det vara en match om hans avtal med det australiska förbundet går att lösa?

Sverige parkerar för närvarande på en tredjeplats i kvalgruppen med en inspelad poäng. Frankrike toppar tabellen på sex poäng, följt av England på fyra poäng.

Dubbelmötet mot Irland spelas på bortaplan den 31:a maj följt av hemmamatch den 4:e juni.

