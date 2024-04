ANNONS

Allsvenska första två omgångarna har haft rekordpublik – och inte minst tifon av högsta klass.

Sådana som Malmö, AIK, Djurgården, IFK Göteborg får nu till och med internationellt genomslag:

“Överlägsna Tifo-Allsvenskan.”, skriver Jonathan Levi på X.

Svensk supporterkultur uppmärksammas utomlands. Efter fjolårets rekordpublik i Allsvenskan och Superettan så når det nu nya höjder.

Det handlar om internationell uppmärksamhet.

Bland mycket annat handlar det om AIK:s premiärtifo, där motståndet mot VAR och den moderna fotbollen visualiserades mästerligt i en så kallad OH-flagga.

I helgens Malmö-premiär på Eleda Stadion följdes det upp med ett nyskapande tifo.

AIK:s tifo inför premiären mot Västerås SK på Friends Arena. FOTO: AIK

I måndags var det så Djurgården som färgade Tele2 Arena blå, gul och röd på ett vackert sätt.

Det här har nu uppmärksammats på flera håll internationellt. På X skriver bland annat Hungarian Football Vlogger följande.

“A splendid Allsvenskan premiere weekend: the visuals on the stands were legendary”.

Vidare beröms AIK:s tifo av Daily Record på X:

"Swedish side AIK kicked off their Allsvenskan league campaign last night with an incredible tifo depicting the ongoing battle within modern football against FIFA, UEFA, VAR and increasing prices".

X-kontot Ultras-Tifo hyllar detsamma:

“Did you see this one from AIK? Huge detailed banner celebrating the 100th anniversary of Allsvenskan (Swedish league) and it's resistance against modern football. Genius tifo”.

Malmö FF:s mästerverk till tifo inför söndagens stormöte mot Hammarby, på Eleda Stadion. FOTO: Bildbyrån.

Malmös tifo uppmärksammas av spanske journalisten Gustavo Hofman:

"I den andra omgången av Allsvenskan, slog Malmö Hammarby med 2-0 i söndags, i sin första hemmamatch för säsongen. Fansen organiserade en spektakulär tifo, som simulerade att vara på ett stadstorg.".

Fler spanska hyllningar har följt:

“Det var det bästa tifot hittills under 2024 och det är verkligen fantastiskt. Läktarna för Malmöfansen låtsas vara på ett firande torg.”, skrevs det på X-kontot Grada B Pro.

X-kontot Stadium Traveller imponerades av Djurgårdens arrangemang:

“Det magnifika tifot sett från Djurgårdens himmel igår”.

Djurgårdens tifo inför hemmapremiären mot BK Häcken i måndags kväll. FOTO: Bildbyrån.

