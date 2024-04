ANNONS

Burnley spelade oavgjort mot Brighton tidigare idag.

Hjalmar Ekdal startade – men fick lämna planen skadad.

Hjalmar Ekdals Burnley slåss om överlevnad i Premier League.

Klubben spelade tidigare idag en ligamatch mot Brighton som slutade 1-1.

Ekdal fick då chansen från start i mittförsvaret. Men det skulle bli en tung tillställning för landslagsbacken.

Han tvingades nämligen bryta matchen redan i den 67:e minuten efter en skada.

– Han tvingas bryta matchen. Förhoppningsvis är det inget för farligt, säger Bojan Djordjic i Viaplay.

Kort senare blev det stor glädje bland Burnleys supportrar, då Ekdals ersättare Josh Brownhill gjorde 1-0. Snart skulle han göra ett mål till – men i egen bur.

I 79:e minuten fick målvakten Arijanet Muric en hemåtpass av just Brownhill, men den slank under foten på målvakten och in i eget mål.

– Det gör ont i själen att se. Man önskar det inte för någon. Herregud, säger Fredrik Ljungberg om situationen.

Nu är Burnley näst sist, med sex poäng upp till säker mark.

