JUST NU: Så startar Öster och ÖSK

Östers IF tar emot Örebro SK.

Superettans tredje omgång avslutas under tisdagskvällen.

Så ställer lagen upp.

Under tisdagskvällen avslutas superettans trejde omgång med att Östers IF får besök av Örebro SK hemma på Visma arena.

Östers IF, som är favorittippade att vinna superettan, går in i matchen med fyra poäng på två matcher – efter kryss mot Degerfors och vinst mot Varbergs Bois. Örebro SK är jumbo i serien efter förlust mot Skövde AIK och Sandvikens IF.

David Seger lämnade Örebro SK för Östers IF inför säsongen. Nu ställs han mot sitt gamla lag.

Startelvor:

Östers IF:

Wallinder – Herdonsson, Adolfsson, Kricak, Bergquist, Kusu, Seger, Ljung, Mörfelt, Bergmark Wiberg, Aliev.

Örebro SK:

Påhlsson – Valgeirsson, Mccue, Bergmark, Bjørnstad, Shlimon, Crona, Saeid, Barsoum, Backman, Holmberg.

TV: