Öster vann mot ÖSK – Seger sänkte gamla klubben

Östers IF tog emot Örebro SK i superettans tredje omgång.

Hemmalaget vann med 2–0.

Under tisdagskvällen avslutades superettans trejde omgång med att Östers IF fick besök av Örebro SK hemma på Visma arena.

Östers IF, som är favorittippade att vinna superettan, gick in i matchen med fyra poäng på två matcher – efter kryss mot Degerfors och vinst mot Varbergs Bois. Örebro SK gick in i matchen som jumbo i serien efter förlust mot Skövde AIK och Sandvikens IF.

Den första halvleken dominerades fullständigt av Öster – men bollen ville aldrig riktigt in. Matchen gick till halvtidsvila i ställning 0–0.

Öster startade den andra halvleken i ett våldsamt tempo, och bara minuter in tog ÖIF ledningen i matchen. Målskytten? Den tidigare ÖSK-spelaren David Seger, som lämnade klubben för Östers IF inför säsongen.

Den andra halvleken blev en händelserik sådan, och båda lagen kom till flera bra chanser. Örebros Kalle Holmberg fick ett jätteläge med runt en kvart kvar av ordinarie tid, men Wallinder Öster-målet stod för en räddning av hög klass.

Med bara minuter kvar av ordinarie tid kunde Östers IF öka på sin ledning. Den här gången genom Vladimir Rodic.

2–0 blev också slutresultatet och Östers IF går upp i delad serieledning med sju poäng på tre matcher. Örebro är fortsatt jumbo i superettan.

– Det var skönt att vinna och det var skönt att göra mål. Det är många i laget som har varit på mig om att jag ska göra mål, så det fick bli så, säger David Seger i Discovery plus efter slutsignal.

Östers IF spelar borta mot Sandviken på lördag. Örebro SK tar emot Varbergs Bois på måndag.

Startelvor:

Östers IF:

Wallinder – Herdonsson, Adolfsson, Kricak, Bergquist, Kusu, Seger, Ljung, Mörfelt, Bergmark Wiberg, Aliev.

Örebro SK:

Påhlsson – Valgeirsson, Mccue, Bergmark, Bjørnstad, Shlimon, Crona, Saeid, Barsoum, Backman, Holmberg.

