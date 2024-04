Odilons pris: 450 000 000 – så mycket kan Bajen dra in

ANNONS

Bayer Leverkusen har säkrat ett historiskt första ligaguld.

Mitt i står en av Hammarbys främsta exporter: Kossounou Odilon.

Ivorianens betydelse går inte att underskattas – värderas upp till en halv miljard.

– Leverkusen borde inte vara rädda att begära åtminstone 45 miljoner euro för honom, säger Tysklands-experten Filip Wollin till FotbollDirekt.se.

Kossounou Odilon har gått från klarhet till klarhet sedan han lämnade Hammarby 2019 för omkring 44 miljoner kronor och som totalt med vidareförsäljningsprocent har genererat omkring 60 miljoner.

Snabb succé i belgiska Club Brügge, där han gjorde en storartad insats mot Real Madrid i Champions League 2019 bland annat.

Bayer Leverkusen senare köpte ivorianen för 23 miljoner euro sommaren 2021. Motsvarande är det 267 miljoner svenska kronor.

Därefter har han skjutit i höjden rejält.

I helgen blev han korad till Bundesliga-mästare med Leverkusen. Det var klubbens första ligatitel någonsin. Odilon har heller inte varit vem som helst i denna historiska bedrift.

– Han blev i vintras korad Bundesligas bästa mittback av den i Tyskland högt ansedda tabloiden Kicker, säger fussball.nu-journalisten Filip Wollin till FotbollDirekt.se.

Hur viktig del av Bayer Leverkusens historiska ligatitel har Odilon haft?

– Under första halvan av säsongen var hans plats i startelvan given, och det med all rätt då han var säkerheten själv i försvaret. Men sedan han återvände från Afrikanska mästerskapen, där han representerade sitt Elfenbenskusten, har det blivit något snålare med speltid.

– Anledningen till det är inte att han inte längre håller måttet, utan beror rätt och slätt på att Leverkusens truppbredd är så pass stark att det inte funnits någon anledning för Xabi Alonso att laborera för mycket med uppställningen sedan Odilons återkomst.

– Så även om det så här långt bara blivit tre insatser i ligaspelet under 2024 så får man ändå säga att han spelat en väldigt viktig roll då han som sagt var självskriven i startelvan under hela hösten.

Odilon har denna säsong spelat 18 ligamatcher för Leverkusen. Totalt 26 matcher.

Du har tidigare pratat om att han mycket väl kan bli ett namn för de Premier League och andra mycket större klubbar.

Vad har du för bild om intresset kring Odilon?

– Känslan just nu är att i stort sett samtliga spelare i Leverkusen väcker intresse från klubbar runt om i Europa, även om det inte snackas så mycket om det just nu. Men så är det också lång tid innan sommarens övergångsfönster slår upp sina portar. Men ja, jag är säker på att det finns ett flertal intressenter som inom en snar framtid kommer ta kontakt med Leverkusen för att förhöra sig om mittbackens tillgänglighet och prislapp.

Med tanke på att flera mittbackar i Leverkusen ryktas bort, kan Odilon å andra sidan få en mycket större roll i nästa säsongs trupp?

– Jag har ju väldigt svårt för att tro att Leverkusens mittbacksuppsättning kommer se likadan ut i september som den gör i dagsläget. Rutinerade Jonathan Tah har länge kopplats samman med en flytt till England, så det känns inte omöjligt alls att han blir den förste att lämna.

- Därutöver har vi Edmond Tapsoba och Piero Hincapié som båda har starka säsonger bakom sig – men också längre kontrakt är Odilon. Så jag skulle säga att det beror mycket på vad Odilon själv vill med sin framtid. Om han väldigt gärna vill lämna lär han nog kunna få göra det, men om han blir kvar så kommer han definitivt betraktas som en väldigt viktig spelare i defensiven.

Vilka summor pratas det om att Odilon kan säljas för? Vad kräver Leverkusen?

– Tyvärr är ju tyska klubbar inte speciellt skickliga på att ta bra betalt för sina spelare. Men med tanke på att han ändå har två år kvar på sitt kontrakt så bör Leverkusen inte vara rädda att begära åtminstone 45 miljoner euro för honom, även om jag kan tycka att minst tio miljoner till vore på sin plats då han bara är 23 år gammal och har väldigt, väldigt stor potential.

Har supportrarna tagit till sig Odilon eller är han mer än i mängden?

– Min uppfattning är att han, likt alla spelare egentligen, är väldigt uppskattad av klubbens anhängare. Han har ändå varit där nu i snart tre år och gjort stora framsteg, så jag har svårt att tro att det finns någon Leverkusen-supporter som tycker illa om honom.

Vilken är hans årets prestation hittills denna säsong?

– Oj, det är en svår fråga då jag upplevt honom som väldigt stabil hela säsongen igenom. Så det är väl egentligen enklare att peka ut de få tillfällen då han inte levererat. Men om jag ska välja en match så får det bli bortamötet med Bayern München i september förra året. Då var han verkligen hur bra som helst även om Leverkusen kryssade efter att ha släppt in två mål.

Som FD tidigare rapporterat om får Bajen ta del av en 5-procentskaka av nästkommande försäljning på ivorianen, i solidaritetsersättning. Den delas då med tidigare klubbarna Club Brügge och ASEC Mimosas.

Utifrån en försäljning på 450 miljoner, ges då en sådan ersättning på omkring 22,5 miljoner kronor fördelat på tre till nämnda klubbar.