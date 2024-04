ANNONS

SOLNA. Bersant Celina byttes in redan i fjärde minuten mot Djurgården.

Besviken att inte ha fått starta tog han ut sin frustration på bästa sätt genom att skjuta 1-0 och sedan frispela Ioannis Pittas till ett öppet mål, som cyprioten tackade för genom att chippa in bollen.

– Jag höll på att få en hjärtinfarkt för jag såg inte om bollen var på väg in eller inte, säger norrmannen och skrattar.

Efter två raka kryss tog AIK första allsvenska segern sedan premiären hemma mot Västerås,

Då var det Rui Modesto som blev hjälte, nu fick Bersant Celina titulera sig som Gnagets frälsare – och det i derbyt mot värsta rivalen Djurgården.

Men norrmannen startade inte matchen. I stället fick han rekordtidigt hoppa in redan i fjärde minuten, detta efter Abdihakin Abdulkadir Alis olyckliga skada.

Celina är tydlig i den mixade zonen efter 2-0-segern mot Dif att tankarna finns hos den 22-årige mittfältaren, men att han själv var besviken över att inte starta derbyt.

– Alla som inte startar är nog det, men det viktigaste är att använda frustrationen på ett bra sätt och det gjorde jag. Jag hjälpte laget i stället för att göra det värre för mig själv. Det blev bra.

För i början av andra halvlek vräkte Celina in det förlösande ledningsmålet efter en pangträff utanför straffområdet.

– Jag tänkte inget annat än att skjuta. Jag träffade bollen helt perfekt och det var fantastiskt att se den gå in.

Med kvarten kvar kom också 2-0. Omar Faraj snurrfintade sig fram, passade Celina som fri med Widell Zetterström valde att osjälviskt passa fram Pittas som hade öppet mål. Cyprioten chippade kyligt in bollen.

Segern gör att AIK nu är uppe på åtta poäng, fyra bakom serieledande MFF. I och med derbyskalpen passerades också Djurgården i tabellen.

– Det betyder mycket. speciellt för fansen. Det viktigaste för oss var tre poäng. Ny match redan på onsdag (Värnamo hemma) och det gäller att vi ställer om till den.

Över 44 000 åskådare fanns på plats på derbyt, detta trots att det var nollgradigt under söndagen. Celina är mäkta imponerad,

– Inramningen var helt fantastisk, precis som alltid. Jag har aldrig spelat inför sådan här publik tidigare, atmosfären är högsta nivå.