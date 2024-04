ANNONS

Adam Hellborg var given i Helsingborgs IF ifjol men under inledningen av årets säsong har han ställts åt sidan.

– För egen del vill jag såklart spela mer än vad jag gjort, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Adam Hellborg var given i Helsingborgs IF under debutåret, totalt ifjol blev det 25 starter för mittfältaren.

I år har Hellborg stått för tre inhopp och nu uttalar han sig om situationen.

– För egen del vill jag såklart spela mer än vad jag gjort. Sen har (Ervin) Gigovic och (Lukas) Kjellnäs gjort det bra. Så mitt jobb i det hela är ju att pusha dem till att göra det bra, men om de inte gör det ska jag vara redo, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Hellborg har samtidigt fått höra vad han måste jobba med.

– Lite grann vet jag vad jag behöver jobba på. Vissa delar i försvarsspelet som jag håller med om till hundra procent, säger Hellborg.

Härnäst för Hellborg och HIF väntar bortamatch mot Degerfors, den matchen spelas ikväll.

