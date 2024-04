EXKLUSIVT: Illavarslande bilden - kan säljas i sommar

ANNONS

Äntligen, för Djurgårdens förre Elias Andersson.

Efter en längre frusen tid i Lech Poznan så kom han tillbaka i helgen och fick starta.

Men trots den ljusningen så bedöms hans framtid som mycket osäker i den polska storklubben.



Lech Poznan tog en 3-2-seger och håller sig kvar i guldstriden i polska Ekstraklasa och Elias Andersson tog en större roll i sin comeback med två assist.

‘’Väldigt skönt. Jag har fått begränsad speltid under nästan hela våren. Att då få starta och vara en bidragande faktor till att vi gör två mål…det var väldigt skönt'', säger han till Fotbollskanalen i en intervju som publicerades i går kväll.

Vad som nu väntar efter den här säsongen och fem återstående omgångar - vill han inte sia i, men liksom tidigare för FotbollDirekt så visar han i intervjun med Fotbollskanalen att han ännu inte är beredd att ge upp.Damian Smyk från FotbollDirekts polska systersajt Goal han är tveksam till om ett tidigare så viktigt namn från Djurgården överlever ännu ett år i den här klubben.- Andersson såg lovande ut i början och han såg ut att vara precis den offensivt involverade ytterback som är ett måste att vara i Lech, säger Smyk för att sedan komma in på det som har blivit växande problematik för 28-åringen.- Jag vet inte riktigt vad som hände. Han började göra misstag, för många misstag och slutade att våga offensivt som han gjorde i början. Kanske hade det att göra med som förre tränaren John van den Brom trodde att Elias var trött för att han spelat nonstop mellan Djurgården och Lech Poznan.Damian Smyk fortsätter med att hålla i resonemanget och en allt mer strypt situation för svensken.- Under våren så startade han bara en gång och under nye coachen Mariusz Rumak har han droppat dramatiskt i hierarkin. Före honom just nu måste både Barry Douglas and Michał Gurgul anses vara. Douglas är en erfaren skotsk spelare men som ändå börjar tappa. Gurgul å andra sidan börjar se mycket spännande ut, men behöver mer erfarenhet.Den polske journalisten oroas nu för Anderssons framtid i den storklubben:- Det är svårt att säga vad som väntar för Elias. Den frågan återstår att se. Lech brukar inte i hast göra sig av med spelare som inte fungerar och Douglas kontrakt går ut i sommar och kommer inte att förlängas. Men vi måste även komma i håg att Lech i sommar kommer att jaga ännu en ny vänsterback. Så det är ovisst med Elias och hur det kommer att se ut för honom.