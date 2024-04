Oavgjort på Stora Valla - efter mål från långt håll

ANNONS

På Stora Valla är 45 minuter spelade mellan Degerfors och Helsingborg. Där gästerna kvitterade genom ett högt skott sent på halvleken.

Länge var det oavgjort mellan de båda lagen - men där sista kvarten blev händelserik.

Det började med en straff för hemmalaget som Willy Lindgren kyligt placerade i bortre hörnet. En straff som matchens kommentator Adelisa Grabius var kritisk till.

Degerfors såg länge ut att hålla ledningen, men där gästerna Helsingborg ville annat. Via ett långskott som letade sig in via Nashiru Moro så skulle 1-1 stå sig när 45 minuter var spelade.

Andra halvlek har precis dragit igång - än så länge utan fler mål.