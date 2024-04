ANNONS

Anel Ahmedhodzic och Sheffield United har inte haft något roligt år i Premier League.

Faktumet är faktiskt att man varit rekorddåliga, trots att flera matcher återstår.

Anel Ahmedhodzic och Sheffield United gjorde stor succé ifjol då man tog klivet tillbaka till den engelska fotbollens finrum i och med uppflyttningen till Premier League.

Återkomsten för Sheffield och debutåret i Premier League för den förre MFF-stjärnan har dock inte alls gått som planerat.

Visst, hoppet om att säkra nytt kontrakt lever fortfarande med fyra omgångar kvar, men efter att bara ha tagit 16 poäng på de hittills 34 spelade talar inte mycket för att Sheffield fixar detta.

Att åka ur Premier League behöver ju dock nödvändigtvis inte innebära någon större skam, såväl bättre som sämre spelare har gjort det tidigare, men problemet för Sheffield United är att man igår nådde en ny bottennivå.

South Yorkshire-klubben var på väg mot en storskräll borta mot Manchester United, men efter att Bruno Fernandes kvitterat i den 61:a minuten fallerade allt. Portugisen gjorde ytterligare ett mål och Rasmus Höjlund fastställde till sist slutresultatet till 4–2.

Själva förlusten i sig kanske inte är något att fastna vid, men Fernandes 2–2-mål kommer att gå till historieböckerna.

Det var Sheffields 90:e insläppta mål för säsongen, vilket gör Sheffield Uniteds defensiv till den sämsta någonsin i Premier League sett till insläppta mål över en 38-matcherssäsong.

Sedan namnbytet till Premier League så är Swindon Town sämst totalt sett, då man säsongen 93/94 släppte in 100 mål, dock så spelade man 42 omgångar då, jämfört med dagens 38.

Kollar man bara blankt på det så är väl kanske inte Sheffields defensiva statistik allt för svag.

Säsongen 21/22 släppte Norwich in 84 mål och 07/08 spräckte Derby County nästan 90-målstrecket(89 mål släpptes in och Derby är fortsatt den klubben som tagit färst poäng under en säsong).

Så bara sett till det ser det kanske inte så illa ut, även om det ju är rekorddåligt. Det som gör hela saken värre är att Sheffield har fyra matcher kvar att spela.

Newcastle, Nottingham, Everton och Tottenham återstår för Ahmedhodzic och hans manskap.

Så chansen, eller risken, beroende på hur man väljer att se på det, är att Sheffield till och med kan komma att vara sämre än Swindon från 93/94.

Någon överdriven skuld ska självklart inte läggas på Ahmedhodzic individuellt, kontentan överlag är att laget varit för dåligt. Men detta lär sannerligen inte vara vad Sheffield-kaptenen hade hoppats på under sitt debutår i Premier League.

