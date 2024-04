Öster gick mot fiasko – kvitterade på övertid

ANNONS

Östers IF var på väg mot ett rejält fiasko mot Örgryte.

Då klev Alibek Aliev fram och kvitterade – i matchens sista sekunder.

Favorittippade Östers IF gästade Örgryte IS i superettans femte omgång under lördagen.

Hemmalaget tog skrällartat ledningen med två mål, genom Isak Dahlqvist och Edi Sylisufaj, och Öster var på väg mot ett riktigt fiasko.

Manasse Kusu reducerade i den 64:e minuten – och i matchens sista sekunder knoppade Alibek Aliev in kvitteringsmålet för Östers IF.

ÖIF har därmed åtta poäng på fem spelade matcher, och ligger i skrivande stund på en tredjeplats i superettan. Örgryte väntar fortsatt på sina första trepoängare, efter tre kryss och två förluster.

För Örgryte väntar en riktig måstematch i nästa omgång när Helsingborgs IF kommer på besök. Öster ställs mot Gefle IF i nästa omgång.

Startelvor:

Örgryte IS:

Gustafsson – Svensson, Azulay, Faye – Dahlqvist, Sadiku, Mujanic, Andreasson – Paulson, Sylisufaj, Abukar.

Östers IF:

Wallinder – Herdonsson, Kricak, Adolfsson, Bergqvist – Ljung, Kusu, Seger – Mörfelt, Aliev, Wiberg.

Texten uppdateras.