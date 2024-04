“Paco” snodde Alms gamla knep: “Ingen god känsla”

ANNONS

GÖTEBORG. Mittbacken Johan Hammar som anfallare.

Som Häcken-tränare använde Andreas Alm tricket – men nu fick han se motståndartränaren Pål Arne Johansen göra samma drag.

– Det är ingen god känsla, säger Alm.

Under sin tid som huvudtränare i BK Häcken (mellan 2018 och 2021) hittade Andreas Alm ett ess i rockärmen att dra fram när hans lag skulle jaga ett mål. Då byttes mittbacken Johan Hammar in som anfallare – och inte sällan med mål som resultat.

När Andreas Alms IFK Norrköping under söndagen ledde med 2–1 borta mot Häcken fick han själv erfara knepet. Häcken-tränaren Pål Arne “Paco” Johansen kopierade nämligen Alms gamla knep när han bytte in Hammar i den 83:e minuten.

– Det är ingen god känsla. Man känner spelaren och vet att han har gjort mål tidigare. Vi kan inte sätta in någon som är längre än varken (Srdjan) Hrstic eller Hammar, så det blir ju underläge, längdmässigt, säger Peking-tränaren.



Häcken kom till några farligheter under slutminuterna, men IFK Norrköping redde ut det hela och kunde ta en blytung bortaseger på Bravida arena.

– Jag tycker inte att bollarna var så precisa mot Johan. De har två diagonaler som de kan spela på när de har båda spelarna inne, men det var okej. Det var andra lägen som blev farliga, säger Alm.

Johan Hammar berättar om rollen han fick i slutminuterna och säger att han inte är helt nöjd med lagets forcering.

– Vi får väl en liten forcering där. Ali (Youssef) får någon nick i stolpen och man är väl lite på returen. Vi får lite tryck och skapar några målchanser, men helst vill jag komma in där bak och försvara en ledning, säger Hammar till FotbollDirekt.

Saknade ni inlägg och fler farligheter inne i boxen?

– Ja. Vi kommer till bra inlägg, men vi kanske inte fyller boxen och ibland slår vi in den i fel lägen. Det är lite dålig synk.

Har ni fel spelare för den typen av boxspel?

– Nej, det tycker jag inte. Vi har spelare som kan anamma det mesta, så jag tycker vi har en jättebra mix av det i truppen. Det handlar om att träffa rätt och hitta de klassiska relationerna på planen.

30-åringen har dragits med stora ljumskbesvär under hela vintern. I onsdagens derby mot IFK Göteborg gjorde han sina första minuter sedan den 9 november i fjol. Under tiden har Marius Lode och Even Hovland allt som oftast bildat mittbackspar i Häcken.

– Personligen är det nyttiga minuter för mig nu efter skadan. Jag tränar för fullt och har gjort det i nästan två veckor, så planen var väl lite speltid mot Blåvitt och i dag om det behövdes. Sedan får vi trappa upp det därifrån, säger Johan Hammar.

Nästa vecka ställs BK Häcken borta mot IK Sirius.

