Marc Llinares efter skadeproblemen: "Jag jobbar hårt – vill hjälpa laget"

ÅRSTA. Marc Llinares har fått inledningen förstörd av skador.

Ytterbacken är nu tillbaka och han kommer tillbaka med ett tydlig budskap.

– Mitt mål är att hjälpa laget, säger han till FotbollDirekt.se.

Marc Llinares plockades av Hammarby under förra sommaren och under höstsäsongen i allsvenskan så var han given under Marti Cifuentes.

I år har speltiden blivit mindre, mycket på grund av en skada, men i mitten av april kunde FotbollDirekt.se komma med rapporter om att ytterbacken var friskförklarad.

Nu i de två senaste omgångarna har han stått för två kortare inhopp och spanjoren är tydlig med vad han nu vill göra.

– Jag mår bra efter att ha varit skadad de senaste månaderna. Nu, de två senaste veckorna så känner jag mig bättre, jag jobbar hårt, jag vill hjälpa laget, säger han till FotbollDirekt.se.

Llinares betonar vikten av att hjälpa Bajen, samt att självklart spela fler matcher.

– Mitt mål är som sagt att hjälpa laget, jag vill spela mer och det är allt. Mitt fokus är att hjälpa laget.

Vad tror du krävs för att du ska spela mer, är det något speciellt som Kim(Hellberg) har sagt att han vill se från dig?

– Nej, det gäller bara att jobba mer och hårdare.

– Annars är det bara att köra som förra året och som jag gjort de senaste åren, gör jag det så tror jag fler chanser kommer framöver.

Totalt har 24-åringen gjort en assist på 15 matcher för Hammarby.

