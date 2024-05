Elfsborg bröt MFF:s segersvit

ANNONS

BORÅS. En efter en tvingades hela Elfsborgs offensiva trio kasta in handduken.

Ändå vann man med 3–1 – och bröt Malmö FF:s segersvit.

I eftermiddag spelar Elfsborg mot Malmö FF i Borås. Det görs då flera förändringar i båda lagen.

Elfsborg har som bekant båda ordinarie mittbackarna Sebastian Holmén och Terry Yegbe avstängda. Ersättare är Gustav Henriksson och Ibrahim Buhari.

I MFF vilas Johan Dahlin, Derek Cornelius och Jens Stryger Larsen. Ersättare blir Ricardo Friedrich, Elison Makolli och Martin Olsson.

Redan i den sjätte minuten satte sig Elfsborgs anfallare Per Frick ner och tvingades även till byte. In i spel kom i stället Jalal Abdullai.

Efter kvarten spelad kom hemmalaget till ett fint omställningsläge genom Simon Hedlund, som gick på avslut. Ricardo hade dock inga större bekymmer att limma bollen. På en MFF-hörna i den 22:a minuten blev det farligt när Isaac Kiese Thelin nickade, men Elfsborg redde ut situationen.

I den 34:e minuten såg Arber Zeneli ut att dribbla bort sig själv, men 29-åringen återtog kontrollen över bollen och sköt in 1–0 till Elfsborg bakom Friedrich.

Strax innan paus fick Martin Olsson ett superläge att kvittera från nära håll, men avslutet gick utanför målramen. Elfsborgs uddamålsledning stod sig in till paus.

I slutet av den första halvleken tog sig målskytten Arber Zeneli mot ljumsktrakten. Efter pausen byttes han också ut till förmån för Ahmed Qasem.

I början av den andra halvleken hade gästerna mycket boll och pressade ner Elfsborg, men hade svårt att komma till konkreta farligheter i offensiv väg.

I stället var det hemmalaget som gjorde nästa mål i matchen. I den 64:e minuten skarvade Simon Hedlund tjusigt in 2–0 och MFF:s uppförsbacke blev brant.

Strax senare satte sig även Hedlund ner. Tredje skadan för hemmalaget – och plötsligt hade hela den offensiva starttrion kastat in handduken. In i spel kom Camil Jebara.

Ännu brantare skulle uppförsbacken bli för gästerna. I den 74:e minuten stod Martin Olsson för ett snöpligt självmål när han med benet styrde in 3–0 via stolpen och in i nät.

Med tio minuter kvar av ordinarie speltid tryckte Sebastian Jörgensen upp bollen i nättaket och reducerade till 3–1. Närmare än så kom dock inte skåningarna och resultatet stod sig matchen ut, vilket innebar MFF:s första förlust den här säsongen.

Elfsborg: Bundgaard – Larsson, Henriksson, Ibrahim, Hult – Ouma, Baidoo, Baldursson – Hedlund, Frick, Zeneli.

Malmö: Friedrich – Makolli, Jansson, Olsson – Ali, Rosengren, Peña, Nanasi, Busanello – Kiese Thelin, Botheim.

TV: