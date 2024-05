Gyökeres glädje i natt – Sporting mästare i kavaj

ANNONS

Viktor Gyökeres, 25, är mästare i Portugal.

Sporting vinner ligan – efter att Benfica förlorat mot Famalicao.

Svenske landslagsanfallaren Viktor Gyökeres har haft en lyckad säsong i portugisiska Sporting. 25-åringen har bombat in mål i både ligaspelet och Europa-spelet. Nu är hans Sporting portugisiska ligamästare.

Under lördagen vann Sporting mot Portimorense, och satte sig själva i en position att bli mästare redan under söndagen. När ligatvåan SL Benfica förlorade mot FC Famalicao under gårdagen var det klart: Sporting blir mästare i kavaj.

Gyökeres har svarat för 27 mål och nio assist på 31 ligamatcher för Sporting. Totalt har han gjort 41 mål och 15 assist på 47 tävlingsframträdanden.

