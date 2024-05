"Jag förväntar mig att Anel har spelat sin sista match i Sheffield"

ANNONS

Sheffield United är klara för degradering.

Då kan Anel Ahmedhodzic lämna klubben, enligt FotbollDirekts uppgifter.

Det är uppgifter som anses väldigt troliga.

– Jag förväntar mig att Anel har spelat sin sista match i rödvita Sheffield United, säger Hal Stewart till FD.

Det står klart att det blir The Championship för Sheffield United nästa säsong. Säsongen i Premier League har varit rekord dålig – inte minst i försvaret då man släppt in flest mål under en och samma säsong i PL:s historia.

Med två omgångar kvar har man släppt in 100 mål och är dyngsist med 16 poäng. Burnley som är precis ovanför har 24 inspelade poäng.

Det här kan nu göra att lagets försvarsbjässe Anel Ahmedhodzic sannolikt lämnar i sommar, enligt FotbollDirekts uppgifter häromdagen.

Försvararen, som anslöt sommaren 2022, har verkligen gjort avtryck i United, både på gott och ont.

I fjol var han en nyckelfigur när man kom tvåa i engelska andraligan. Individuellt avgjorde han flertalet matcher med både mål och assist. Totalt stod han för sex mål och två assist i The Championship.

I Premier League har det dock blivit mindre av den varan. Två mål har han gjort på 30 matcher. Han har även hamnat i blåsväder utanför de fotbollsplanen.

I december som han vägrade att ha på sig en regnbågsfärgad lagkaptensbindel. Detta ledde till flera starka reaktioner.

Men trots detta – om han då slutligen lämnar i sommar – har han likväl gott rykte fortsatt.

– Han var otroligt populär i Sheffield United förra säsongen, säger Hal Stewart till FD. Stewart driver youtube-kanalen "Sheff United Way" och följer laget nära.

Han fortsätter:

– Vi var alla verkligen hoppfulla att han skulle fortsätta sin utmärkta form i Premier League, men det blev inte som vi hoppats.

– Han led av körtelfeber förra året och detta verkade verkligen slå ner hans otroliga form under en period och den här säsongen har han visat ögonblick av förra säsongens Anel men också när det gäller stunder av dålig disciplin, brist på koncentration och form.

Klubben kommer åker ur Premier League. Hur viktig kommer mittbacken att vara i jakten på att komma tillbaka till Premier League?

– Försvarare är alltid viktiga, inte minst efter hur Blades spelar, även om vi måste se om vår spelstil förändras i Championship.

– Vi hade tidigare använt våra vänstra- och högra mittbackar som överlappande mittbackar men detta verkar ha minskat på senare tid. Det kan komma tillbaka och då måste det komma en atletisk försvarare som kan täcka mycket mark vilket är viktigt.

– Anel är den spelaren men han kan även spela som en mer ortodox försvarare i mitten, något vi har sett den här säsongen.

– Enligt mig har han sett som bäst ut i den här positionen.

Ahmedhodzic ryktades till Italien så sent som i januari. Finns det någon chans att han lämnar i sommar?

– Napoli var tydligt intresserade, jag vet inte om något erbjudande faktiskt kom, men jag skulle tro att han lämnar i sommar.

– Personligen kommer han vilja testa sig själv i ett bättre lag på toppnivå.

I år har Sheffield United släppt in flest mål någonsin i Premier League. Hur stor del har Ahmedhodzic i det?

– Varje försvarare kommer att vara enormt besviken över att ha bidragit till en säsong som denna. Men det är hela laget som måste ta ansvaret på sina axlar, anpassa sig och övervinna dessa utmaningar.

– Anel kommer att ha önskat sig en annorlunda säsong men han kommer att komma över det här och jag känner mig säker på att han kommer att fortsätta ha en mycket bra karriär på toppnivå.

– Klubben han väljer härnäst kommer att vara det viktigaste beslutet han har tagit sedan han valde att gå till Nottingham Forest som ung och verkligen sparkade igång hans utveckling.

– Jag önskar honom inget annat än det bästa.

Det är inte ovanligt att behöva sälja sina bästa/dyraste spelare vid en nedflyttning. Finns det risk för det runt Ahmedhodzic i sommar?

– Jag är säker på att Anel lämnar tillsammans med andra högre profiltillgångar. Ombyggnaden för Sheffield United börjar i sommar och det kommer att bli en stor sådan.

Eller anses försvararen vara en nyckel till en snabb återkomst till Premier League?

– Jag skulle föredra att Anel stannade, jag är säker på att många skulle göra det, även om vissa Blades har ifrågasatt hans attityd. Hans röda kort (andra gult) mot Forest föll inte väl i smaken hos supportrarna.

– Han blev också fråntagen kaptensbindeln, vilket har väckt frågor om hans karaktär men bara Anel och Chris Wilder vet verkligen vad som hände där.

Vad har varit avgörande för att Sheffield United haft det så svårt i Premier League i år?

– Premier League har förändrats, pengarna i spelet nu är enorma, klyftan mellan topplagen och de nyuppflyttade lagen är större än någonsin. Atleticismen, tempot, kraften hos den moderna Premier League-spelaren är så otrolig och United kunde helt enkelt inte tävla den här gången.

– Vi förlorade Ndiaye och Berge, vi kunde inte ta in kvalitetsersättare för att komplettera vår framgångsrika Championship-trupp och vi fick en dålig start vilket gör det så mycket svårare att stanna uppe.



Det har varit en del kontroverser kring honom. Hur påverkar det idag?

– Jag är inte säker, det beror på om intresserade klubbar bryr sig om sånt här. Vi får se vad som händer under sommaren men jag förväntar mig att Anel har spelat sin sista match i rödvita Sheffield United.

Vad tror du att klubben kommer att acceptera för att släppa honom i sommar?

– Det är en bra fråga...jag har ingen riktig aning, kanske 18 miljoner euro.

