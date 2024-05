LISTA: Siffrorna visar – han är allsvenskans säkraste passningsspelare

ANNONS

Namn som Mikkel Rygaard, Sebastian Nanasi och Nahir Besara nämns ofta som allsvenskans bästa passningsspelare.

Men vad säger de underliggande siffrorna?

FotbollDirekt har listat seriens 15 bästa passningsspelare sett till statistiken.

I fjol fanns det två passningsspelare som stack ut i allsvenskan – åtminstone om man tittar på assistligan. Häckens Mikkel Rygaard blev assistkung med sina 13 framspelningar, tätt följd av Hammarbys Nahir Besara på tolv målgivande passningar. En bit därefter kom Simon Skrabb och Samuel Gustafson, som båda gjorde åtta assist var.

I år har assisterna varit betydligt mer utspridda mellan spelarna. Kalmar FF:s Jacob Trenskow toppar just nu med fyra framspelningar, men därefter står sammanlagt nio spelare noterade för tre assist var.

Men hur ser de bakomliggande siffrorna och den mer detaljerade statistiken ut efter de sju första omgångarna?

FotbollDirekt har tagit en närmare koll på antalet precisa passningar som spelarna slår per 90 spelade minuter. Längst till höger står en procentsiffra som motsvarar antalet lyckade passningar.

1. Sergio Peña, Malmö FF: 92,8 precisa passningar/90 min – 89,6 % lyckade

2. Henrik Castegren, IK Sirius: 84,7 st – 92,1 %

3. Mads Fenger, Hammarby IF: 82,7 – 92,2 %

4. Johan Rapp, IFK Värnamo: 82,1 – 98,6 %

5. Edvin Kurtulus, Hammarby IF: 81,4 – 90 %

6. Pavle Vagic, Hammarby IF: 76,3 – 93,5 %

7. Lasse Berg Johnsen, Malmö FF: 75,3 – 92,7 %

8. Malcolm Jeng, IK Sirius: 74,6 – 93,2 %

9. Lars Saetra, Kalmar FF: 71,3 – 91,1 %

10. Rasmus Sjöstedt, Kalmar FF: 70,1 – 92,6 %

11. Marius Lode, BK Häcken: 68,1 – 90,6 %

12. Andreas Pyndt, IFK Göteborg: 68,1 – 90,4 %

13. Samuel Kotto, IFK Värnamo: 67,7 – 88,5 %

14. Alexander Abrahamsson, BP: 66,1 – 84,3 %

15. Simon Gustafson, BK Häcken: 65,9 – 87,8 %

Vad man vid första anblick kan komma att tänka på är att varken Mikkel Rygaard, Sebastian Nanasi eller Nahir Besara återfinns på listan. Trion landar i stället in på plats 58, 79, respektive 94.

En viktig aspekt att ha med sig är dock att de “precisa” passningarna ofta sker i backlinjen eller i de defensiva delarna av ett mittfält. Desto längre upp i planen som passningarna läggs, desto större risk är det förstås att de inte når rätt adress. Det är säkerligen den största förklaringen till att majoriteten av spelarna på listan är försvarare.

En siffra och en spelare som är värd att lägga ett öga på är definitivt IFK Värnamos nyförvärv från Landskrona: Johan Rapp. 23-åringen har i år bara missat tre av sina 221 passningar, vilket ger en otrolig passningsprocent på 98,6.

All statistik är hämtad från FotMob.