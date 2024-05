ANNONS

En poäng på de fem senaste matcherna.

Efter mardrömshalvleken mot BK Häcken ligger IK Sirius pyrt till i tabellen.

– Vi måste höja vår lägstanivå, säger Herman Sjögrell till Fotbollskanalen.

IK Sirius inledde allsvenskan lovande med två segrar, men sedan dess har formkurvan pekat spikrakt nedåt. Det har blivit förluster mot såväl Djurgårdens IF, IFK Värnamo, IF Elfsborg som BK Häcken. Den enda poängen kom mot BP, som hade en man utvisad i nästan halva matchen.

Nu står Uppsalalaget bara på sju inspelade poäng på lika många matcher – och parkerar in precis ovanför kvalstrecket i den allsvenska tabellen.

– Vi har framför allt haft svårt att göra mål i vissa matcher, och i senaste matchen dog den allt för tidigt, då vi släppte in tre mål i första halvlek. Om man ser till statistiken är det väl en helhetsbild, att vi släpper in mål utan att göra mål. Vi måste bli lite mer skärpta i båda boxarna och inte gå ner oss så mycket som vi har gjort när vi väl går ner oss. Vi måste höja vår lägstanivå, säger Herman Sjögrell till Fotbollskanalen.

I lördagens match hemma mot Häcken gick gästerna upp i en 3–0-ledning efter bara 27 minuter. I paus var tränare Christer Mattiasson långt ifrån nöjd – vilket spelarna fick höra.

– Det säger sig självt. Om man ligger under med 0-3 hemma i halvtid har man inte varit på tårna. Då var det bra att höra någon som röt ifrån lite. Samtidigt kom vi ändå ut i andra och spelade lite mer avslappnat, samt gjorde en bättre halvlek, även om vi inte lyckades få in bollen. Även om det är bra att vi får lite ryt i halvtid måste man också kunna klara av det själv. Om man ligger under med 0-3 är det inte bra nog.

Fotbollskanalen: Var det en rejäl hårtork?

– Ingen var nöjd. Det är klart att det är en lite annan ton på den när man har 0-3 i baken på en halvlek. Vi kan ställa mycket högre krav och det håller alla med om, säger Sjögrell.

I morgon, lördag, gästar Sirius AIK.