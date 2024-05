ANNONS

Emil Forsberg fortsätter att imponera i USA.

I natt gjorde svensken sitt fjärde mål för säsongen i New York Red Bulls.

New York Red Bulls har fått en fin start på säsongen, mycket tack vare att den svenska landslagsstjärnan Emil Forsberg gör stor succé.

Under natten till söndag så vann Red Bulls med 4–2 hemma mot New England Revolution och Forsberg var på nytt bidragande för New York-klubben.

Svensken satte det 2–1-målet från straffpunkten, vilket var hans fjärde fullträff för säsongen. Även förre MFF-talangen Noah Eile, stod för en fin insats i Red Bulls.

Efter tolv spelade omgångar så ligger NY Red Bulls på tredje plats i den östra konferensen i MLS.

