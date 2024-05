JUST NU: Snuvar Hümmet igen på Tele2

LIVE

ANNONS

Djurgårdens IF tar emot IF Elfsborg på Tele2 Arena under söndagen.

Båda lagen kommer med varsin trea i bagaget mot Västerås respektive MFF.

Matchen kickade igång 16.30 och ställningen är 0-0.

Både Djurgården och Elfsborg kommer från varsina segrar, mot Västerås SK och Malmö FF, när nu lagen ställs mot varandra.

I skadade Marcus Danielson och bänkade Magnus Erikssons frånvaro bär Jacob Une Larsson kaptensbindeln för Djurgården i dag. Det är inte ofta Dif-veteranen fått göra det.

Startelvorna:

Djurgården: Widell Zetterström – Johansson, Tenho, Une Larsson, Dahl – Leach Holm, Sabovic – Fallenius, Bergvall Gulliksen - Hümmet.

Elfsborg: Bundgaard – Boman, Holmén, Henriksson, Hult – Ouma, Baidoo, Baldursson – Hedlund, Krasniqi, Zeneli.

I den fjärde minuten fick Djurgården en jättechans på Tele2 när Deniz Hümmet sprang sig fri, men avslutet räddades av Bundgaard som kom ut bra och gjorde sig stor.

Åtta minuter senare var Hümmet nära igen. Anfallaren högg som en kobra som en retur efter att Bundgaard svarat för en mycket fin parad på ett distansskott. Hümmet avslutade med pannan men danske keepern hann upp och rädda det läget också.

TV: