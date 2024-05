ANNONS

Örgryte IS besegrade Varbergs Bois och tog säsongens första trepoängare.

Nu hoppas tränare Andreas Holmberg kunna vända den negativa trenden.

– Vi är på gång – det känns positivt, säger han till FotbollDirekt.

Örgryte IS har haft en tuff start på superettan 2024. Idrottssällskapet har skrapat ihop sex poäng på sju omgångar – och det skulle dröja hela sju omgångar innan säsongens första trepoängare kunde inkasseras.

När Öis gästade nydegraderade Varbergs Bois under lördagen fick göteborgarna full träff och besegrade Bois med 3–1. Vinsten var den första för säsongen, och det var viktiga tre poäng som hämtades hem till Göteborg.

– Det var jätteskönt naturligtvis. Trepoängaren har legat på lur länge, och nu fick vi den äntligen. Det var viktigt poängmässigt men det är också viktigt för spelarna att få lite resultat av sitt hårda arbete, säger Öis-tränaren Andreas Holmberg till FotbollDirekt.

Holmberg berättar för FD att han är nöjd med försvarsspelet som visade upp mot Varberg. Bortsett från matchens första fem minuter tycker han att Öis försvarade sig bra genom hela matchen, trots ett insläppt mål. Men anfallsspelet var också något som imponerade.

– Vårt omställningsspel är bra, och vi gör tre mål. Det får man vara nöjd med, säger han.

Öis-försvaret har stundtals under inledningen av säsongen sett svajigt ut. Örgryte har hittills bara lyckats hålla nollan i en match, i 0–0-krysset mot IK Oddevold, och försvarsspelet är något som Holmberg jobbat hårt med under inledningen.

– Det handlar framför allt om att kunna vinna bollen i gynnsamma positioner. Det jobbar vi hårt med, säger han och fortsätter.

– Jag tycker att vi har spelat bra fotboll om man tittar på de senaste fem omgångarna, bortsett från Helsingborgs-matchen. Jag tycker att vi har varit spelförande och varit det laget som har varit närmast segern i fyra av de här fem matcherna.

Innan matchen mot Varbergs Bois i lördags tog Öis emot Helsingborgs IF hemma på Gamla Ullevi. Sällskapet förlorade matchen med 1–0, och förtjänade egentligen inte mer enligt Holmberg. Innan dess kom Örgryte från två starka kryss mot topptippade Östersunds FK och förhandsfavoriten Östers IF.

– Vi är på gång och vi jobbar hårt. Det känns positivt just nu, säger Homberg.

Var står ni som lag efter sju omgångar?

– Vi blir bättre och bättre. Det är det jag känner. Vi är på gång. I match ett och två såg jag inga positiva saker egentligen, det tyckte jag var två riktiga skitmatcher.

Tränaren fortsätter:

– Sedan har vi de här fem matcherna som har varit, där vi är nöjda med fyra av dem. Vi tycker att vi förtjänar tre poäng i fyra av matcherna. Man förtjänar aldrig någonting, man får jobba sig till vinster.

Men även om det har sett bättre ut sedan de inledande omgångarna har Andreas Holmbergs gäng fortfarande en del att jobba på.

– Det handlar framförallt om effektivitet. Att sätta dit målchanser. Jag tycker att vi har bränt många målchanser. Dels är det kvaliteten i det (som vi behöver förbättra, red. anm.), dels hur vi kommer in i straffområdet, och hur vi löper in där. Men också effektivitet i egen box, där vi har släppt in några för enkla mål.

– De fyra senaste målen vi har släppt in är från fasta situationer. Det är ju positivt att vi inte släpper in så många mål i spelet, men det är negativt att vi släpper in mål, avslutar tränaren.

Örgryte IS är placerade på en nedflyttningskval-plats efter sju spelade omgångar, med en poäng upp till säker mark.

I nästa omgång ställs Öis mot topptippade Degerfors IF på bortaplan.

TV: