Holmberg återvänder till Stora Valla: ”Jäkligt kul”

ANNONS

Örgryte IS ställs mot Degerfors IF under lördagen.

Då är Öis-tränaren Andreas Holmberg, 39, tillbaka på sin gamla hemmaplan.

– Relationen är jättebra, säger han till FotbollDirekt.

Tillsammans med tränarkollegan Tobias Solberg tog Andreas Holmberg, 39, Degerfors IF upp till allsvenskan och tillbaka till svensk fotbolls finrum.

Efter en tuff start på fjolårssäsongen kom beskedet att klassikerklubben skulle gå skilda vägar med tränarduon efter säsongen.

Nu har Holmberg hittat ett nytt hem, och sedan december 2023 är han ny huvudtränare för superettan-konkurrenten Örgryte IS. Under lördagen återvänder Öis-tränaren till Stora Valla, arenan där han spenderade 17 år med Degerfors.

– Det är en speciell match, det blir det ju. Samtidigt mötte vi dem i svenska cupen, så jag har redan varit där och hälsat på kan man säga, säger Andreas Holmberg till FotbollDirekt.

Det är inte första gången Holmberg kommer tillbaka till Stora Valla och möter sin gamla klubb. Under svenska cupens gruppspel lottades lagen in i samma grupp – och Holmbergs första tävlingsmatch som Öis-tränare blev mot just Degerfors. Det blev dock ingen lyckad återkomst för 39-åringen, som fick se sig besegrad med hela 5–0.

Tränaren hoppas att det blir ett roligare återseende denna gång.

– Det ska bli jäkligt kul bara, säger han.

Trots skilsmässan i fjol är det inget ont blod mellan Holmberg och Degerfors.

– Relationen är jättebra. Det är inga konstigheter alls, det är bara positivt. Jag har fortfarande kontakt med några i klubben. Vi skildes åt som väldigt goda vänner, berättar han för FD.

Holmberg fortsätter:

– Jag behövde något nytt i min karriär, och Degerfors behövde något nytt. Det är inga konstigheter.

Matchen startar klockan 15:00.

Örgryte IS ligger på negativ kvalplats efter sju spelade omgångar. Degerfors kommer från en förlust i länsderbyt mot Örebro SK och placerar sig på en åttondeplats.

TV: