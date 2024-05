JUST NU: HBK växer in i matchen – hotar Djurgården

LIVE

STOCKHOLM. Djurgårdens IF gästas av bollklubben från Halmstad under måndagen.

Under måndagen tog Djurgårdens IF emot Halmstads BK hemma på Tele2 arena.

Djurgården gick in i matchen med en storseger i ryggen. I den senaste matchen slog Blåränderna Brommapojkarna med hela 5–0 på Grimsta.

HBK tog även dem med sig ett bra resultat i förra omgången, då man slog fjolårstrean BK Häcken med 3–0 hemma på Örjansvall.

Värt att notera är att Djurgårdens nyförvärv inför säsongen, Tokmac Nguen, gjorde sin första start för Blåränderna.

Djurgården skapade direkt ett tryck mot HBK, och bara efter en dryg minut fick Jacob Une Larsson ett bra läge från en hörna. Tim Erlandsson i HBK-målet räddade.

Hemmalagets tryck fortsatte, och efter ett antal bra lägen kom ledningsmålet sju minuter in i den första halvleken. Besard Sabovic skruvade in ett inlägg från höger, Deniz Hümmet skarvade och Gustav Wikheim knoppade in bollen i mål.

Den starka Djurgårds-starten fortsatte och Blåränderna skapade läge på läge i den första kvarten. HBK, som ofta förknippas med en ramstark defensiv, såg helt vilsna ut i försvarsspelet.

Efter en dryg kvart drog Jacob Widell Zetterström ut en långboll som hamnade hos en sopren Tokmac Nguen. Norrmanen kom fri mot Erlandsson och satte 2–0 till Djurgården – i sin startdebut.

Efter 25 minuter skapade Halmstad ett sällsynt läge när anfallsbjässen Viktor Granath nickade i ribban. Mer än så hade gästerna inte att hämta i, och Djurgården fullständigt dominerade den första halvleken på Tele2.

Ställningen i halvtid var 2–0 till hemmalaget.

– Vi kontrollerar de första 35 minuterna. Vi kör över dem totalt, sa Tokmac Nguen till Discovery + i halvtid.

– Vi måste bli lite farligare och hota dem lite mer. Annars tycker jag inte att de sätter så hög press på oss när vi har bollen på mittplan. Det finns ytor att såra dem, sa Amir Al-Ammari.

I den andra halvleken såg Halmstads BK ut att ha samlat sig och visade upp en finare sida än den vi fick se i första halvlek. I den 60:e minuten fick Djurgården ett bra frisparksläge. Lucas Bergvall slog den bra men Erlandsson räddade ut till hörna.

Efter dryga 65 minuter frispelades HBK:s Naeem Mohammed och prickade stolpen – men offsideflaggan höjdes av linjedomaren. Halmstad växte in i matchen och fortsatte att skapa lägen. Islänningen Ingason fick ett jätteläge med en dryg kvart kvar av ordinarie tid – men drog den över Widell Zetterströms ribba.

Startelvor:

Djurgården: Widell Zetterström – Johansson, Une Larsson, Tenho, Dahl – Bergvall, Sabovic, Wikheim, Nguen, Gulliksen, Hümmet.

Halmstad: Erlandsson – Ofosu-Ayeh, Wallentin, Baffoe, Nogueira – Eyjolfsson, Svedberg, Al-Ammari, Granath – Granath, Mohammed.