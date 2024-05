KLART: Abdulla bryter plötsligt med Degerfors

ANNONS

Pashang Abdulla bryter med Degerfors IF.

Orsaken ska vara att han inte var nöjd efter petning mot Örgryte IS.

– Vi önskar Pashang lycka till framöver och tackar för hans tid i föreningen, säger Patrik Werner, sportchef i Degerfors IF, i ett uttalande på hemsidan.

Den här säsongen har Degerfors IF:s Pashang Abdulla gjort fem mål på sju matcher.

Men mot Örgryte IS petades han ur matchtruppen han i lördags.

– Vi hade tagit ut en startelva och en trupp där (Adi) Fisic skulle gå in där fram och Pashang skulle vara vid sidan. Min uppfattning av situationen är att han inte var redo att acceptera det (bänkningen). Därför beslutet att lämna honom utanför truppen, sa tränaren enligt NA.

Det här uppges inte Abdulla accepterat.

Nu står det klart att parterna bryter avtalet.

– Efter Pashangs önskan om att få bryta avtalet, så har vi gjort en helhetsbedömning där vi kommit fram till att tillmötesgå hans begäran är det bästa för båda parter. Vi önskar Pashang lycka till framöver och tackar för hans tid i föreningen, säger Patrik Werner, sportchef i Degerfors IF, i ett uttalande på hemsidan.

***