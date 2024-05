Lindahl-hyllningen: "En imponerande fotbollskarriär"

ANNONS

Hedvig Lindahl avslutade idag fotbollskarriären.

Förre landslagsmålvakten hyllas av Peter Gerhardsson.

“Tack Hedvig för arbetet i landslaget under så många år”, säger damlandslagets förbundskapten i ett uttalande.

Tidigare idag avslutades en av svenska damlandslaget största profiler senaste åren. Hedvig Lindahl meddelade att hon lägger fotbollsskorna på hyllan.

– Det känns bra att få avsluta här, sade hon till Eskilstuna Uniteds hemsida.

Nu lovordas hon av damlandslagets förbundskapten.

“Jag vill skicka ett stort grattis till Hedvig för en imponerande fotbollskarriär, som framgångsrikt varat under lång tid. Jag vill tacka henne för alla fina prestationer i landslaget under min tid som förbundskapten. Hon har under flera mästerskap varit direkt avgörande och bidragit till segrar och medaljer, och minnet kastar en direkt tillbaka till VM 2019 och straffräddningen mot Kanada. Så tack Hedvig för arbetet i landslaget under så många år”, säger Peter Gerhardsson i ett uttalande.

Lindahl gjorde 189 landskamper i Blågult-tröjan. På meritlistan finns sju mästerskapsmedaljer från OS, EM och VM. Vid tio tillfällen blev hon utsedd till "Årets målvakt" i Sverige.

Därtill har hon tidigare representerat utländska klubbar som Chelsea, Wolfsburg och Atlético Madrid.

Men 2022 återvände hon till Sverige och Djurgården. Dif lämnade hon, för Eskilstuna United, i vintras.

