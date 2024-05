Sebastian Ohlssons kritik: ”Det är för dåligt”

ANNONS

STOCKHOLM. IFK Göteborg förlorade ångestmötet mot AIK.

Nu är Sebastian Ohlsson osäker till spel mot IF Elfsborg.

– Det högg till i ljumsken. Det är omöjligt att säga, konstaterar han efter matchen.

Under måndagskvällen spelades ett riktigt ångestmöte på Friends arena i Solna. AIK tog emot IFK Göteborg och båda lagen var i desperat behov av att vinna.

Det var hemmalaget som gick vinnande ur striden, och Gnaget inkasserade tre enormt viktiga poäng.

– Vi förtjänar inte att vinna. Vi gör inte det vi pratade om innan matchen, jag vet inte, det blir lite… Det är svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Men det är inte tillräckligt bra, säger Blåvitts Sebastian Ohlsson efter matchen

Matchen slutade 5–2 till AIK – och Blåvitts försvarsspel lämnade en del att önska.

– Vi ska inte släppa in fem mål, det är under all kritik, säger en besviken Ohlsson.

IFK Göteborg förlorade trots att ha tagit ledningen hela två gånger på Friends. Sebastian Ohlsson är irriterad över att man inte lyckades stänga matchen.

– Det är klart att det är för dåligt. Det känns som att det är lika öppet när det står 2–1 som när det står 1–1. Han fortsätter:

– Vi måste hitta ett bättre sätt att försvara oss.

Ohlsson har haft en del problem med skador under inledningen av allsvenskan. Mot AIK tvingades försvararen till behandling, och blev utbytt med 20 minuter kvar av ordinarie tid. På frågan om hur kroppen mår svarar Blåvitt-spelaren:

– Okej… Det är svårt att säga. Det högg till lite i ljumsken när jag skulle skjuta. Vi får ta det i morgon och i övermorgon. Jag hoppas inte att det är för stort.

På lördag tar IFK Göteborg emot IF Elfsborg i den sista matchen innan sommaruppehållet. Då är Sebastian Ohlsson osäker till spel.

– Jag hoppas kunna spela, men det är omöjligt att säga, berättar han.

Under måndagen kunde FotbollDirekt avslöja att det inte ser ut att bli någon fortsättning i Blåvitt för försvararen. Kontraktet går ut efter säsongen och förhandlingar om en eventuell förlängning har kört fast, enligt FD:s uppgifter. Det är uppgifter som kommer som en nyhet för Ohlsson – och han är snabb med att dementera.

– Ja, jag fick höra det nu. Det stämmer inte. Vi förhandlar och vi har en bra dialog, det är verkligen inte bestämt (att han lämmar, red.anm.).

Enligt FD:s uppgifter ligger parterna för långt ifrån varandra i förhandlingarna om en förlängning av kontraktet. Huvudpersonen är däremot tydlig med att han kan se sig själv fortsätta spela i IFK Göteborg.

– Jag älskar att spela i Blåvitt. Det ska bara passa båda parter bra, säger han och fortsätter: Det är verkligen inte skrivet i sten att jag ska lämna. Det är ”fake news”.

