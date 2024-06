JUST NU: Så startar England och Serbien – profilen bänkad

ANNONS

Serbien ställs mot England i EM.

Matchen startar klockan 21:00 på Arena AufSchalke i Gelsenkirchen.

Så ställer nationerna upp.

Fotbolls-EM 2024 är i full gång och under söndagskvällen går England och Serbien in i mästerskapet. Nationerna ställs mot varandra i grupp C i gruppspelets första omgång.

Serbien ställer upp med den stora anfallsstjärnan Aleksandar Mitrovic och Juventus-strikern Dusan Vlahovic på topp. Även Saudi-proffset Sergej Milinkovic-Savic startar, medan ikonen Dusan Tadic inleder matchen mot England från bänken.

Förbundskapten Gareth Southgate ställer upp med en förväntad elva. Bayern Bünchens Harry Kane, Real Madrids Jude Bellingham och Liverpools Trent Alexander-Arnold startar alla. En överraskning är att Crystal Palace-mittbacken Marc Guehi får chansen från start.

I nästa gruppspelsomgång ställs Serbien mot Slovenien och England möter Danmark.

Startelvor:

Serbien:

Rajkovic – Velkjkovic, Milenkovic, Pavlovic – Zivkovic, Milinkovic-Savic, Gudelj, Lukic, Kostic – Vlahovic, Mitrovic.

England:

Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier – Alexander-Arnold, Rice – Saka, Bellingham, Foden – Kane.