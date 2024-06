Målrik tillställning i Varberg – slog Gefle med 4-3

ANNONS

Varbergs BOIS tog emot Gefle IF på Varberg Energi Arena.

Efter en mycket händelserik tillställning vann hemmalaget med 4-3.

Tre välbehövliga poäng för Varberg som tar mark från bottenstriden.

Det var en målrik tillställning i Varberg under söndagskvällen. Först tog Gefle ledningen i den 11.e minuten. sedan kvitterade Varberg i den 23.e. I minut 64 tog hemmalaget ledningen, tre minuter senare var det kvitterat. Mindre än tio minuter senare tog Gefle ledningen igen, två minuter senare var det kvitterat.Med fem minuter kvar tog Varberg ledningen igen, denna gång via Aulon Bitiqi som gjorde sitt andra för dagen. Det, det sjunde målet för kvällen, blev slutresultatet i en match som svängde så att det knakade.Varbergs BOIS befinner sig just nu på en 10:e plats i Superettan. Gefle i sin tur ligger på en 13:e-plats.