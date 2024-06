ANNONS

IK Brage kryssade mot Gefle IF.

Martin Rauschenberg såg ut att bli hjälte – då kvitterade Brage i slutminuterna.

Matchen slutade 2–2.

Under fredagskvällen inleddes superettans 14:e omgång när IK Brage tog emot Gefle IF hemma på Domnarvsvallen.

Brage har imponerat under inledningen av säsongen och gick in i matchen som ligafemma. Hemmalaget hade dessutom en imponerande 5–0-seger mot Gif Sundsvall i ryggen.

Det var Gefle som gick ut starkast i matchen. Redan efter sex spelade minuter gick en långboll upp mot Leo Englund. Anfallaren sög ned bollen i straffområdet, vände upp och drog till med ett riktigt läckert skott som gick förbi Viktor Frodig i Brage-målet. För tredje raka matchen i rad tog Gefle ledningen med 1–0.

Brage ryckte upp sig efter gästernas ledningsmål och skapade ett bra tryck mot Gefle. Borlängeklubben hade bland annat en boll i mål som dömdes bort för offside.

Med drygt fem minuter kvar av den första halvleken spelade Ieltsin Camoes fram till Christopher Redenstrand. Vänsterbacken sköt och bollen gick i mål via Gefle-mittbacken Martin Rauschenberg.

Ställningen i halvtid var 1–1.

Efter drygt 60 spelade minuter tog Gefle åter igen ledningen i matchen. Det var Rauschenberg som tog revansch när han nickade in 2–1 på ett fint inlägg från Adrian Edqvist.

Med en minut kvar av ordinarie tid fick Brage en hörna som slogs kort. Emil Tot Wikström levererade bollen in i straffområdet och där mötte inbytte Ferhan Abic med skallen. Bollen gick via Gefle-försvarare in i målet och Brage hade kvitterat matchen. Det blev också slutresultatet.

Poängen tar Gefle upp över nedflyttningsstrecket, med en poäng ned till Oddevold (som har en match mindre spelad).

I nästa omgång ställs Brage mot Skövde AIK och Gefle tar emot Trelleborgs FF.

Startelvor:

IK Brage:

Frodig – Weilid, Zetterström, Agren, Redenstrand – Arvidsson, Sletsjoe, Titi, Tot Wikström – Camoes, Berggren.

Gefle IF:

Jonsson – Merbom Adolfsson, Rauschenberg, Håkansson – Friman, Capotondi, Ranera, Persson – Edqvist, Englund, Yakoub.