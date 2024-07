LIVE

ANNONS

Det är dags för den näst sista åttondelsfinalen i EM 2024.

Rumänien ställs mot Nederländerna i kampen om en kvartsfinalplats.

Cody Gakpo leder just nu Nederländerna till kvartsfinal – följ matchen här.

Under tisdagen spelas de två sista åttondelsfinalerna i Fotbolls-EM 2024 och bara åtta lag kommer vara kvar i turneringen efter kvällens matcher. Först ut är Rumänien som ställs mot Nederländerna i kampen om en plats i kvartsfinalen mot Österrike eller Turkiet.

Rumänien är ett av mästerskapets stora skrällag, och gick och vann sin grupp E framför favorittippade Belgien. Gruppen var EM:s jämnaste grupp och alla fyra nationer slutade på samma poäng (4) – men Rumänien vann gruppen på fler gjorda mål. I premiärmatchen krossade rumänerna Ukraina med 3–0. Därefter förlorade de mot Belgien med 2–0 och kryssade mot Slovakien i den avslutande gruppspelsmatchen.

Nederländerna tog sig vidare till slutspel som en av de bästa grupptreorna, efter att ha förlorat den avslutande gruppspelsmatchen mot Österrike (som vann grupp D) med 3–2. Ronald Koemans Nederländerna vann premiärmatchen mot Polen med 2–1 och spelade 0–0 mot Frankrike.

Mötet blir det andra någonsin mellan Rumänien och Nederländerna i ett stort mästerskap. Det tidigare mötet ägde rum i gruppspelet i EM 2008, där Nederländerna vann med 2–0. Rumänien har endast vunnit en av sina 14 matcher mot Nederländerna i alla tävlingar (3 oavgjorda, 10 förluster). De har förlorat de senaste fyra matcherna i rad sedan en 1–0-seger i EM-kvalet i oktober 2007.

Matchen blir dessutom Rumäniens 20:e EM-match – de har bara vunnit två av de tidigare 19 (6 oavgjorda, 12 förluster).

Vinnaren av åttondelsfinalen kommer få möta vinnaren av matchen mellan Österrike och Turkiet som spelas under tisdagskvällen.



***

Rumänien inledde på ett bra sätt och slog i matchens andra minut ett inlägg in i boxen, som nickades undan av Dumfries. Pressen var hög från rumänerna från start och höll på att ställa Verbruggen och hans försvar.



Rumäniens nummer 10, Ianis Hagi, började blöda ur huvudet efter en smäll. På huvudet har han en form av hårnäts-likande bandage för att stoppa blödningen.



I den elfte minuten kom Memphis Depay till ett bra skottläge mot rumänske Niță i målet. Räddningen var bra men Depay offside i förstaläget.



I den 15 minuten drev Rumäniens Dennis Man in från vänsterkanten och förbi ett par Nederländska spelare. Kort därefter drog han till med ett skott – tätt utanför.



I den tjugonde minuten kom Cody Gakpo loss på vänsterkanten. Ett par snabba steg med bollen senare och ett vackert avslut vid förstastolpen ledde Nederländerna matchen.



Drygt fem minuter senare såg Nederländerna ut att utöka sin ledning. Detta efter att en hörnspark nått mittbacken De Vrij som nickat i burgaveln, tätt utanför vänsterstolpen.



I minut 31 var Nederländerna ännu närmare att utöka sin ledning när Dumfries bara skulle friställa Depay med en enkel sidlespass. Istället för en enkel bredsida in från Depay kom Rumäniens Drăgușin inglidandes och kunde, med sitt långa ben, bryta bollen.



Med mindre än tio minuter kvar av den första halvleken tvingades Rumänien till ett byte. Ut gick vänsterbacken Vasile Mogos – in gick Bogdan Racovițan.



Om Rumänien inledde matchen bäst var förhållandet i slutet av den första halvleken det motsatta. Rumänien gav bort alldeles för enkla bollar och Xavi Simons skulle ha gjort det bättre när han avslutade utanför med någon minut kvar.

Startelvorna:

Rumänien:

Niță, Rațiu, Drăgușin, Burcă, Hagi, M. Marin, R. Marin, Stanciu, Man, Mogos, Drăguș.

Nederländerna:

Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké – Schouten, Simons, Reijnders – Bergwijn, Depay, Gakpo.