JUST NU: England har gjort sin bästa halvlek i EM – lika i paus

Det är dags för den andra semifinalen i EM 2024.

Nederländerna ställs mot England i jakten på att få möta Spanien i finalen.

Matchen spelas på BVB Stadion i Dortmund med avsparkstid 21:00.

Nu har startelvorna kommit, så ser de ut.

Under onsdagen spelas den andra semifinalen i EM 2024 och det avgörs vilka som får möta Spanien i finalen. Nederländerna ställs mot England i jakten på en finalplats och chansen att få tävla om guldet på Olympiastadion i Berlin den 14 juli.

Nederländerna tog sig vidare från gruppspelet som en av dem fyra bästa grupptreorna, efter en vinst, en förlust och ett kryss. I åttondelsfinalen slog Ronald Koemans landslag ut Rumänien efter en övertygande 3–0-vinst och i kvartsfinalen besegrades Turkiet med 2–1.

England vann sin grupp efter en vinst och två kryss. I åttondelsfinalen stod Slovakien för motståndet och England räddades kvar i turneringen efter ett sent kvitteringsmål av Jude Bellingham. I förläningen avgjorde Harry Kane matchen till 2–1. Kvartsfinalen mot Schweiz avgjordes på straffar efter 120 mållösa minuter.

England har bara vunnit en av sina senaste nio matcher mot Nederländerna i alla tävlingar, och det var en vänskapsmatch som slutade 1–0 i Amsterdam i mars 2018.

Semifinalen blir det fjärde mötet mellan England och Nederländerna i en stor turnering; Nederländerna vann med 3–1 i EM 1988 (efter ett hattrick av Marco van Basten), följt av ett mållöst kryss i VM 1990 och en 4–1-seger för England i EM 1996. Av alla nationer som England har mött fler än 20 gånger har de bara en lägre vinstprocent mot Brasilien (15%) än mot Nederländerna (27%).

På en blöt gräsmatta i Dortmund drog semifinalen mellan Nederländerna och England igång i ett högt tempo. England satte hög press och Nederländerna spelade snabbt och rakt framåt. Efter fem minuterna hade de två landslagen skapat varsin halvchans.



I den sjunde minuten vann Xavi Simons bollen på offensiv planhalva. Den tog han med sig ett par meter och drog till. Stenhårt, rakt upp i krysset och nederländsk drömstart.



Under de efterföljande minuterna fortsatte England att sätta sin höga press men Nederländerna spelade sig ofta förbi. I minut 13 testade Phil Foden ett avslut från håll, den hade dock Verbruggen koll på. Kort därefter kom Bukayo Saka till ett bra läge efter ett fint anfall. Han drev in i straffområdet, drog på sig markering och sköt. Skottet gick till en retur som Harry Kane sköt, över ribban. I skottmomentet fick Kane en smäll på foten av Dumfries. Efter VAR-granskning förde domaren pipan till munnen och dömde straff. Skytt? Harry Kane. Utfall? Mål. 1-1 efter 17 minuter.



Det var en svindlande inledning på denna semifinal. Båda lagen ville framåt och var inte orädda för att utmana. I minut 23 fick Phil Foden bollen i straffområdet. Efter några dribblingar, kanske en för mycket, placerade han bollen under Verbruggen och påväg in i mål. På mållinjen stod dock Dumfries välplacerad och räddade ett engelskt ledningsmål. På tal om Dumfries. I minut 30 hade Nederländerna en hörna och just Dumfries träffade ribban med huvudet. Två minuter senare. Foden med skott utifrån och stolpträff.



Minut 35. Deppiga besked för Nederländerna då Memphis Depay tvingas till byte. In i hans ställe, Joey Veerman. Tio minuter senare blåste domaren för en välbehövlig halvtidsvila för två ivriga och hårt kämpande landslag. Ställningen helt jämn – 1-1 i paus.





Startelvorna:

Nederländerna:

Verbruggen – Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké – Schouten, Simons, Reijnders – Malen, Depay, Gakpo.

England:

Pickford – Walker, Stones, Guéhi – Saka, Mainoo, Rice, Trippier – Bellingham, Foden – Kane.