Uppgifter: Jörgensen på väg till Chelsea

ANNONS

Svensk-dansken Filip Jörgensen är på väg bort från Villarreal.

Istället för spel i Spanien det ut att bli England, London och Chelsea.

Detta menar transferjournalisten Fabrizio Romano.





Under den förra säsongen i spanska La Liga var Filip Jörgensen gjuten mellan stolparna i Villarreal. 22-åringen, som har valt att representera Danmark före Sverige, gjorde det även bra. Så pass bra att han nu närmar sig en av världens största klubbar.Detta trots att Jörgensen förlängde sitt avtal med Villarreal efter säsongen, fram till sommaren 2029. Tidigare under veckan uppgav den italienska transferjournalisten Fabrizio Romano att Chelsea hade lagt ett första bud på målvakten. Under fredagskvällen uppger samma Romano att Villareal och Chelsea slutförhandlar om en försäljning.

Det första budet som Chelsea lade sades ligga på 20 miljoner euro, omkring 235 miljoner kronor. Det har Chelsea, enligt Romanos uppgifter, höjt och det som nu återstår är att klubbarna ska komma överens om hur utbetalningarna ska ske.

Filip Jörgensen är fostrad i MFF:s ungdomsverksamhet och har representerat Sverige på i flera ungdomslandslag. Under hösten förra året bekräftade den tidigare svenska förbundskaptenen, Janne Andersson, att målvakten valt att representera Danmark.