FCK:s smäll – Elias Achouri missar returen mot MFF

Imorgon, tisdag, returspelar FC Köpenhamn mot Malmö FF i Danmark.

Då får FCK klara sig utan stjärnan Elias Achouri.

Det meddelar Köpenhamns-tränaren Jacob Neestrup på måndagens presskonferens.

Efter 0-0 i Malmö vänder dubbelmötet mellan MFF och FC Köpenhamn till Parken.

Där kommer ett av lagen att avancera till play off i Champions League efter morgondagens möte.

Med ett drygt dygn kvar till matchen står det dock klart att hemmalaget får klara sig utan sin stjärna från Tunisien, Elias Achouri. Detta då han drog på sig en skada i fredagens match mellan FC Köpenhamn och AGF Århus.

– Han är borta från matchen. Det är frågan när han spelar, före landslagsuppehållet eller efter, säger FCK-tränaren Jacob Neestrup på måndagens presskonferens.

Matchen mellan FC Köpenhamn och Malmö FF har avspark klockan 19.00 imorgon, tisdag.

FOTNOT: FotbollDirekt uppgav till en början att nyförvärvet Youssoufa Moukoko skulle missa morgondagens match. Det ser han inte ut att göra då han spelade i fredagens match mot AGF.



