1985 spelade Teddy Sheringham i Djurgården.

14 år senare gjorde han mål i den episka Champions League-finalen i Manchester Uniteds vändning mot Bayern München.

För FotbollDirekt berättar nu engelsmannen om sin bild av Djurgården då och nu – 40 år efter tiden i blårandigt.

– Jag minns att det var ovant med löparbanorna på Stockholms Stadion, det var inte optimalt för atmosfären. Supportrarna var långt ifrån planen, säger Sheringham.

Elva mål på 51 A-landskamper för England. Målskytt i Manchester Uniteds finalseger mot Bayern München på Camp Nou 1999. Legendarisk målgörare i Tottenham.

Teddy Sheringham gjorde onekligen avtryck under sin långa fotbollskarriär.

Därför extra häftigt att han gjorde ett år i Djurgården 1985, i den svenska andraligan. Med Sheringham i anfallet tog sig Stockholmsklubben upp i allsvenskan efter kvalseger mot Gais – innan Sheringham lämnade Sverige.

Sedan dess har han inte varit tillbaka och kollat på Djurgården igen.

– Stefan Rehn är den enda som jag hade någon form av kontakt med efter att jag lämnade Djurgården. Vi sågs kanske tio år efteråt, så det är väldigt längesen nu också, säger Sheringham och skrattar.

– Det är få spelare som jag kommer ihåg från den tiden, men för mig var det nyttigt att komma till Stockholm och Sverige. Jag var 18 år gammal, jag fick chansen att bli vuxen. Jag blev en man i Sverige och jag ser tillbaka på tiden i Stockholm och Djurgården som väldigt rolig.

”Visste inte att Djurgården bytt arena”

Så sent som i våras var Djurgården över i London och spelade Conference League-semifinal mot självaste Chelsea. Trots detta fanns London-sonen Sheringham inte på plats på Stamford Bridge för att se returen på brittisk mark.

– Nej, jag såg inte matcherna på tv heller, men att Djurgården fick möta Chelsea… Chelsea ska ju inte spela Conference League, så jag visste att de skulle vinna mot Djurgården och hela turneringen. Men att Djurgården är på den här nivån nu, att de kan komma långt i Europa… det visar att de är ett av Sveriges bästa lag. Det är skillnad från min tid då vi spelade i andraligan. Det är fantastiskt att se klubbens utveckling.

Under sitt år i Djurgården bodde Teddy Sheringham hos en familj på Östermalmstorg, gångavstånd till hemmaarenan Stockholms Stadion. Trots att det är tolv år sedan som Djurgården lämnade Stadion för spel på betydligt större arenan vid Globen har det gått 59-årige Sheringham obemärkt förbi.

– Det var en nyhet för mig, jag visste inte att de bytt arena. Jag minns att det var ovant med löparbanorna på Stockholms Stadion, det var inte optimalt för atmosfären. Supportrarna var långt ifrån planen, det var jag inte van vid från England, säger Sheringham till FD innan han avslutar:

– Jag hade ändå en helt fantastisk tid i Djurgården.